Бонус за здоровье рф: когда розыгрыш 100 тыс в ноябре 2021, как принять участие вакцинированным от COVID-19

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм, скриншот с сайта Бонусзаздороьве.рф, Стопкоронавирус

Всероссийский розыгрыш 100 тысяч рублей среди вакцинированных от коронавируса проводится ежемесячно. Следующий розыгрыш состоится 14 ноября 2021 года, а выигравшие номера станут известны в течение суток.

17 ноября в России пройдет третий розыгрыш 100 тысяч рублей среди граждан, сделавших прививку от коронавируса. Важное условие акции — прививка должна быть поставлена до начала розыгрыша.

Акция "Бонусзаздоровье.рф" проводится в стране по решению правительства с целью стимулирования жителей активнее прививаться от коронавируса. Все положения конкурса прописаны в специальном постановлении кабмина от 10 августа 2021 года № 1324. Документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, поручив выделить средства на выплату победителям из федерального бюджета.

Итак, как принять участие в розыгрыше:

- Пройти вакцинацию от коронавируса (в случае вакцинации препаратом "Спутник Лайт" достаточно одного укола, так как вакцина однокомпонентная; в случае, если для прививку используются препараты "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак", потребуется два укола — сертификат выдаётся только после завершения курса вакцинации).

- После 14 ноября проверить свой номер сертификата о вакцинации (он присваивается автоматически и указан в личном кабинете вакцинированного на сайте Госуслуг).

- Можно просто дождаться уведомления о выигрыше на сайте Госуслуг — если номер сертификата окажется среди выигравших, система сообщит об этом человеку автоматически.

- Также победитель может найти номер своего сертификата на официальном сайте бонусзаздоровье.рф.

Дальше — все просто. Выигранные средства в течении 6 месяцев будут зачислены на карту "Мир". Подробная инструкция по получению денег размещена здесь.

С начала стимулирующей акции прошло уже 2 розыгрыша — 14 сентября и 14 октября. Участниками стали сотни тысяч россиян, при этом шанс выиграть 100000 рублей всё еще есть у каждого.

5 ноября стало известно, что правительство продлевает сроки розыгрыша до 31 декабря 2021 года.

Напомним, в сентябре пенсионерка из Новосибирской области выиграла 100 тысяч рублей за вакцинацию.