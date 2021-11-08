В Новосибирске спорткар пострадал в ДТП на улице Дмитрия Донского

Сиб.фм

В Новосибирске черный джип влетел в раритетный спорткар на улице Дмитрия Донского вечером 8 ноября.

На улице Дмитрия Донского в Новосибирске произошло ДТП с участием черного джипа и раритетного спорткара красного цвета. Очевидцы предположили, что авария была инициирована, сообщает Сиб.фм.

«Водитель красного автомобиля остановился посреди дороги просто ни с чего, в этот момент в него на скорости влетел водитель джипа, тормозить он начал только после того, как произошло ДТП», – рассказал корреспонденту Сиб.фм очевидец происшествия Виктор.

По словам мужчины и других свидетелей ДТП, авария похожа на постановочную.

Вечером 8 ноября на улице Дмитрия Донского черный джип на полной скорости влетел в раритетный спорткар. Виновник аварии не пытался избежать столкновения и начал тормозить только после первого удара. Водитель джипа заявил, что во всем виноват гололед. Сам он, по его словам, находился в трезвом состоянии и ехал вполне спокойно.

«Вот бывает в жизни так», – с улыбкой резюмировал виновник аварии.

А вот водитель пострадавшего автомобиля на случившееся отреагировал бурно. Мужчина сел возле машины и начал плакать, говоря, что только что купил этот автомобиль за 800 тысяч рублей.

«Я машину вот только взял, у меня горе. Вы представляете, это как ребенка моего убить, что мне сейчас делать, я не знаю», – заявил водитель спорткара.

За 50 минут с момента ДТП никто из участников происшествия не вызвал ГИБДД, сообщает Сиб.фм.

Ранее Сиб.фм писал об автоподставщиках, которые орудуют в Новосибирске.