В Новосибирске зарегистрировали «Церковь Люцифера»

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В Новосибирске официально появилась новая религиозная группа «Церковь Люцифера».

8 ноября житель Новосибирска Люцифер Кончаков-Багратион зарегистрировал в министерстве юстиции России по региону «Церковь Люцифера». Редакция Сиб.фм получила документ со сведениями об основах вероисповедания новой религиозной группы.

Руководителем религиозной группы стал сам Люцифер Кончаков-Багратион – 45-летний ветеринар, строитель, политик и общественный деятель из Новосибирска. Полное название группы – «Церковь Истинного Хозяина Земли, Князя Мира Сего, Вечно Прекрасного Люцифера».

Основу учений сообщества составляет писание «Евангелие Люцифера». Согласно ему вселенной управляет Люцифер. он же Сатана. Изначально он должен был разрешить Землю, однако пошёл против воли Всевышнего и решил спасти этот мир.

«Из любопытства, в какой-то момент, он заглянул в глаза земной женщине и внезапно испытал незнакомые ранее чувства – боль, страх и сострадания, которые сам и причинил... Люцифер отказался уничтожать наш мир и заступился за людей, он пошёл против воли Всевышнего», – сказано в документе.

Автор текста указал, что сегодня технологический прогресс вернул Люциферу своё могущество и силу. Теперь его цель – преобразить землю, «создав идеальный мир любви, знания, гармонии, изобилия и счастья».

Напомним, что ранее Сиб.фм писал о Люцифере Кончакове-Багратионе – он подавал иск в отношении РПЦ с требованием заплатить ему 666 рублей за приравнивание имени «Люцифер» к имени дьявола. Мужчина рассказывал, что его главная цель – показать, как людьми манипулируют, «выдавая чёрное за белое».