Доверяй, но проверяй: как сохранить свои деньги и не стать жертвой недобросовестного банка

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Вопрос финансовой грамотности россиян в последнее время стоит особенно остро — экономику лихорадит, растёт количество кибермошенничеств, становится очень популярна тема личных инвестиций. Обсуждаем то, как себя обезопасить, с директором территориального офиса Росбанка в Новосибирске Евгением Рузавиным.

- Евгений, расскажите, как правильно выбрать финансовую организацию.

- Здесь главный критерий – доверие. Важно учитывать репутацию банка, знать его акционеров, положение в российских и международных рейтингах, отзывы клиентов на специализированных ресурсах. Информация об этом позволит оценить надёжность банка, его способность предоставить вам полную сохранность ваших средств и обеспечить доход. Стоит учитывать уровень клиентского сервиса. Причём речь идёт не только о сотрудниках банка, которые будут помогать с решением вопросов, но и о комфортном ежедневном взаимодействии с банком. Например, каков график работы его отделений, насколько удобно и функционально мобильное приложение, позволяющее решать основные вопросы удалённо.

- А как эффективно распоряжаться своими финансами?

- Если у гражданина имеются накопления, краткосрочные и долгосрочные финансовые цели, то хорошо бы задуматься об инвестициях, благо сейчас инструментов для этого очень много. При выборе финансовой организации, рекомендую проверить наличие у неё лицензии ЦБ РФ. Убедитесь, что банк является участником системы страхования вкладов. При выборе инструментов инвестирования важно не складывать «все яйца в одну корзину». Мы в Росбанке используем принцип диверсификации, иначе говоря, портфельный подход.

- Насколько сейчас в принципе защищены права потребителей финансовых услуг?

- Ведём ли мы речь о защите сбережений или временном пользовании заёмными средствами, клиенты финансовых организаций защищены законодательством и вправе обратиться в государственные надзорные органы, если считают, что их права были нарушены. Вкладчики банков гарантировано защищены государством на сумму 1,4 млн рублей в случае отзыва лицензии или банкротства кредитной организации. Если клиент вложил в банк сумму, превышающую 1,4 млн рублей, то участвует, наряду с другими кредиторами, в процедуре реализации активов и имущества кредитной организации для возврата собственных средств. В некоторых случаях можно рассчитывать на повышенное страховое возмещение — до 10 млн рублей. Например, если деньги лежали на счёте эскроу для покупки недвижимости, вам перечислили выходное пособие, компенсации или другие выплаты по трудовому договору, материнский капитал, социальные выплаты или пособия, грант в форме субсидии или в некоторых других случаях. Но повышенная выплата полагается только при условии, что деньги поступили на счёт не раньше, чем за три месяца до того, как у банка отозвали лицензию, или был введён мораторий на выплаты.

- А если клиент по разным причинам не может обслуживать банковский кредит?

- Законом предусмотрена упрощённая процедура банкротства граждан, не имеющих постоянных доходов и имущества для расчётов с кредиторами. Также в нашей стране работает институт финансового омбудсмена. Финансовый уполномоченный осуществляет досудебное урегулирование споров между финансовыми организациями и их клиентами — физическими лицами, позволяя избежать обращения в суд. Принятие и рассмотрение обращений потребителей финансовый уполномоченный осуществляет бесплатно.

- Как распознать финансовую пирамиду и не попасть в неё?

- Всегда проверяйте информацию о том, легальна ли компания. Во-первых, она должна иметь лицензию, выданную Центральным Банком РФ, зарегистрирована в форме отдельного юридического лица на территории России и публично раскрывать информацию о собственниках, менеджменте, прошедших аудиторских проверках. Во-вторых, для вхождения в сложные финансовые продукты от клиента добросовестная компания требует обладания статусом квалифицированного инвестора, который присваивается при соответствии нескольким требованиям (уровень образования, наличие сертификатов о прохождении специализированных курсов, подтверждённый опыт пользования финансовыми продуктами). Хорошо, если предприятие имеет многолетнюю историю работы на российском рынке и базу постоянных клиентов. Оно должно предлагать процентные ставки по вкладам, которые находятся на уровне инфляции или немного превышающие её, не проводить агрессивную рекламу по привлечению денежных средств во вклады по ставкам, превышающим средние на рынке.

- Как бы вы оценили уровень финансовой грамотности новосибирцев по пятибалльной шкале?

- Думаю, что с моей стороны будет некорректно оценивать подобное. Наверное, банковскому сообществу будет правильно продолжать участвовать в повышении уровня финансовой грамотности своих клиентов, рассказывать, на какие ключевые вещи необходимо обращать внимание при выборе финансовой организации и продукта.

- Хорошо. Финансово грамотный человек – он какой?

- Я считаю, что финансово грамотный человек вне зависимости от уровня образования, статуса и возраста ставит сохранность собственных денежных средств выше потенциально высокой доходности. Он взвешенно и критично рассматривает различные предложения по инвестированию денежных средств, самостоятельно изучает финансовые инструменты, не стесняясь спрашивать советы у профессионалов. Он не вкладывает все свободные денежные средства в один финансовый инструмент, а стремится диверсифицировать вложения, развивается сам и вовлекает членов семьи в повышение уровня финансовой грамотности.

- Надо ли обучать финансовой грамотности с раннего возраста – до школы?

- Думаю, да. Всё-таки азы финансовой грамотности, основы экономики ребёнок получает в семье. Лучше начинать постепенно прививать навыки аккуратного обращения с деньгами с раннего детства, до начала учёбы в школе или на этапе начальной школы. Появилось много развивающих игр, квестов, которые позволяют в игровой форме донести базовые экономические постулаты до ребёнка. Вопросы безопасного обращения с деньгами, использования банковских карт при покупках в классических магазинах и онлайн, сохранности персональных данных – эти вопросы вполне могут рассматриваться в семейном кругу.