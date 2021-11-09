Мужчина пойдёт под суд за попытки сжечь бывшую девушку с сыном в Кузбассе

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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Кемерово. Мужчину обвиняют в покушении на убийство: он пытался сжечь бывшую сожительницу из-за ревности.

В Кемерово завершилось расследование уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины, который пытался сжечь семью бывшей сожительницы. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону. Мужчину обвиняют в покушении на убийство.

По версии следствия, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и предложил своему знакомому сжечь дом своей бывшей девушки. Накануне мужчина узнал, что его пара начала жить с другим. Знакомый от предложения отказался, а обвиняемый решил взяться за дело.

Мужчина купил целую канистру бензина и вечером прокрался к дому бывшей девушки. Через окно он увидел, что внутри находится вся семья: бывшая девушка, её 10-летний сын, её мать и новый сожитель. Тогда поджигатель облил здание бензином в нескольких местах и зажёг дом. Как только он увидел, что огонь разгорелся, то скрылся с места.

К счастью, хозяева дома вовремя заметили пожар. Им на помощь пришёл сосед, который помог выбраться на улицу из окна.

Самого поджигателя задержали по горячим следам. Во время расследования следователи выяснили, что это не первый его поджог.

«Мужчина и его сожительница уже давно не живут вместе, но некоторое время назад, ещё когда у них были отношения, он уже пытался поджечь дом, где живёт женщина с ребёнком и матерью. До серьёзного разбирательства тогда не дошло – сожители помирились. В этот раз благодаря помощи соседей физически тоже никто не пострадал», – сообщили в ведомстве.

В рамках расследования была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что мужчина вменяемый.

Напомним, в Новосибирской области мужчину будут судить за поджог 35-летней жены.