Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Мужчина пойдёт под суд за попытки сжечь бывшую девушку с сыном в Кузбассе

Фото Мужчина пойдёт под суд за попытки сжечь бывшую девушку с сыном в Кузбассе
Фото Мужчина пойдёт под суд за попытки сжечь бывшую девушку с сыном в Кузбассе

Фото pixabay.com

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Кемерово. Мужчину обвиняют в покушении на убийство: он пытался сжечь бывшую сожительницу из-за ревности.

В Кемерово завершилось расследование уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины, который пытался сжечь семью бывшей сожительницы. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону. Мужчину обвиняют в покушении на убийство.

По версии следствия, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и предложил своему знакомому сжечь дом своей бывшей девушки. Накануне мужчина узнал, что его пара начала жить с другим. Знакомый от предложения отказался, а обвиняемый решил взяться за дело.

Мужчина купил целую канистру бензина и вечером прокрался к дому бывшей девушки. Через окно он увидел, что внутри находится вся семья: бывшая девушка, её 10-летний сын, её мать и новый сожитель. Тогда поджигатель облил здание бензином в нескольких местах и зажёг дом. Как только он увидел, что огонь разгорелся, то скрылся с места.

К счастью, хозяева дома вовремя заметили пожар. Им на помощь пришёл сосед, который помог выбраться на улицу из окна.

Самого поджигателя задержали по горячим следам. Во время расследования следователи выяснили, что это не первый его поджог.

«Мужчина и его сожительница уже давно не живут вместе, но некоторое время назад, ещё когда у них были отношения, он уже пытался поджечь дом, где живёт женщина с ребёнком и матерью. До серьёзного разбирательства тогда не дошло – сожители помирились. В этот раз благодаря помощи соседей физически тоже никто не пострадал», – сообщили в ведомстве.

В рамках расследования была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что мужчина вменяемый.

Напомним, в Новосибирской области мужчину будут судить за поджог 35-летней жены.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

15443
Онколог назвал главную причину любого рака
13212
Учёные доказали, что COVID-19 не вызывает поражение клеток мозга
11974
Россияне получат по 11100 рублей 8 ноября 2021 года
11301
Часть россиян получат от государства 25 тысяч рублей в 2022 году
8801
Когда закончатся школьные каникулы в Новосибирской области, рассказали в штабе при Минобре
8678
В Новосибирской области заметили мёрзнущего в пруду лебедя
7283
Новосибирский учёный Седых предложил продлить нерабочие дни на 3 недели