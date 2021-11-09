В Новосибирске на базе роддома №2 откроют взрослую поликлинику

Nso.ru

В Новосибирске в здании роддома №2 начнет работать поликлиника для взрослых.

Новосибирские власти решили открыть в здании бывшего городского роддома №2 поликлинику, сообщили в правительстве региона.

«Предварительно, поликлиника начнет работать до конца текущего года», – заявили в правительстве.

Бывшие здания женской консультации на улице Лескова и роддома на улице Чехова перейдут в ведении городской клинической поликлиники №2. До конца 2021 года откроется поликлиника в здании бывшего роддома. Главный врач бывшего роддома №2 перейдет на должность руководителя гинекологической больницы №2.

В поликлинике, которая откроется на улице Чехова, разместится отделение дневного стационара. Кроме того, здесь будет находиться диагностический центр, где можно будет пройти УЗИ, эндоскопию, посетить врача-онколога и кардиолога.

На модернизацию поликлиники №2 в Новосибирске, которая запланирована на 2021-25 гг. власти потратят более 38 миллионов рублей.

Ранее Сиб.фм писал, что Минздрав Новосибирской области отчитался о запасах вакцины от COVID-19 в регионе.