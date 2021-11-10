Следком начал проверку после смерти известного блогера из Новосибирска Яны Фиалковской

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Следственный комитет начал проверку по факту смерти блогера из Новосибирска Яны Фиалковской.
По данным следствиям, женщина умерла после пластической операции из-за тромбоэмболии легочных путей, рассказали в пресс-службе следственного управления по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
«В ходе проверки следствием будут установлены обстоятельства смерти женщины и дана оценка деятельности врачей», – заявили в следственном комитете.
47-летняя блогер из Новосибирска Яна Фиалковская скончалась на следующий день после косметологической операции. Смерть женщины наступила в результате тромбоэмболии легочных путей. Оперировали пациентку пластические хирурги в одной из клиник в Центральном районе Красноярска.
Внезапной смертью женщины заинтересовались в региональном следкоме. Сотрудники ведомства изъяли из клиники медицинскую документацию и назначили судебно-медицинские экспертизы.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Сиб.фм писал о похоронах Яны Фиалковской. Женщина стала известна после своего похудения на 60 килограммов за год. Ее смерть стала большой потерей для друзей и семьи Яны, по их словам, именно она была вечным двигателем энергии.
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