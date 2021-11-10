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Следком начал проверку после смерти известного блогера из Новосибирска Яны Фиалковской

Фото Следком начал проверку после смерти известного блогера из Новосибирска Яны Фиалковской
Фото Следком начал проверку после смерти известного блогера из Новосибирска Яны Фиалковской

Vk.com

Следственный комитет начал проверку по факту смерти блогера из Новосибирска Яны Фиалковской.

По данным следствиям, женщина умерла после пластической операции из-за тромбоэмболии легочных путей, рассказали в пресс-службе следственного управления по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«В ходе проверки следствием будут установлены обстоятельства смерти женщины и дана оценка деятельности врачей», – заявили в следственном комитете.

47-летняя блогер из Новосибирска Яна Фиалковская скончалась на следующий день после косметологической операции. Смерть женщины наступила в результате тромбоэмболии легочных путей. Оперировали пациентку пластические хирурги в одной из клиник в Центральном районе Красноярска.

Внезапной смертью женщины заинтересовались в региональном следкоме. Сотрудники ведомства изъяли из клиники медицинскую документацию и назначили судебно-медицинские экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Сиб.фм писал о похоронах Яны Фиалковской. Женщина стала известна после своего похудения на 60 килограммов за год. Ее смерть стала большой потерей для друзей и семьи Яны, по их словам, именно она была вечным двигателем энергии.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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