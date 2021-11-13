Из Новосибирска вылетел первый после возобновления авиасообщения с Таиландом рейс на Пхукет

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Самолет из Новосибирска в Таиланд вылетел после двухчасовой задержки.

Из Новосибирска на Пхукет вылетел первый после возобновления авиасообщения России с Таиландом рейс, сообщили медиа.

Рейс S7 Airlines Новосибирск-Пхукет задержался в аэропорту Толмачево на два часа.

На таиландском курорте самолет должен был приземлиться в 20:40 часов, однако из-за задержки он прибудет в 22:40.

Россия возобновила авиасообщение с Таиландом 9 ноября. Из Новосибирска самолеты будут летать раз в неделю по субботам. Обратные рейсы авиакомпании выполняются также по субботам. В Новосибирске самолеты должны приземляться в 05:50 часов утра в воскресенье.

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