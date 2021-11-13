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общество

В Госдуме пообещали выплатить россиянам по 32000 рублей

Фото В Госдуме пообещали выплатить россиянам по 32000 рублей
Фото В Госдуме пообещали выплатить россиянам по 32000 рублей

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Российским пенсионерам готовят новую денежную выплату.

Депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о необходимости вернуть россиянам деньги, которые украли негосударственные пенсионные фонды, сообщили СМИ.

Депутат объяснил, что из-за пробелов в законодательстве негосударственные пенсионные фонды фактически похитили у россиян 1,5 триллиона рублей. Ранее НПФ могли лишать граждан части их денег, если человек решил досрочно перевести свои пенсионные накопления в другой фонд. Сейчас законодательство ограничило возможности негосударственных пенсионных фондов, однако в Госдуме заявили о необходимости вернуть россиянам потерянные деньги.

Сейчас в России проживает около 43 миллионов пенсионеров. Исходя из расчетов, каждый пенсионер имеет право вернуть себе 32 500 рублей.

Инициатива депутата озвучена в нижней палате парламента, эксперты полагают, что в ближайшее время она пройдет согласование, сообщает PRIMPRESS.

Ранее Сиб.фм писал, что россияне получат по 12000 рублей от ПФР в ноябре 2021 года.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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