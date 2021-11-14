Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

В Новосибирске третьи сутки не могут найти сбежавшего заключённого

Фото В Новосибирске третьи сутки не могут найти сбежавшего заключённого
Фото В Новосибирске третьи сутки не могут найти сбежавшего заключённого

Фото ГУФСИН по Новосибирской области

Осуждённого за разбой и грабёж Алексея Алексеева, который 12 ноября сбежал из колонии-поселения в Новосибирске, не могут найти уже третьи сутки.

В Новосибирске третьи сутки разыскивают сбежавшего из колонии-поселения №8 осуждённого Алексея Алексеева. Он был осужден по двум статьям УК РФ — за грабёж и разбой.

В ГУФСИН по Новосибирской области рассказала, что Алексеев самовольно покинул рабочее место, находящееся на выводном объекте колонии-поселения при ФКУ ИК-8 вне режимной территории. Отсутствие осуждённого вскрылось в ходе плановой проверки.

В колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором. Они могут свободно передвигаться в пределах колонии-поселения. С

"С разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением", — добавили в ГУФСИН.

В ведомстве обратились ко всем, кто располагает информацией о местонахождении 33-летнего Алексеева, сообщить в ГУФСИН России по Новосибирской области: дежурная часть – 8-(383)-279-08-04, 8-(383)-279-03-30; отдел розыска — 8-(383)-252-15-63, 8-923-731-32-33.

Это уже не первый в 2021 году побег осуждённых из колонии № 8. 12 июля колонию-поселение покинули заключённые 25-летний Виталий Козлов и 27-летний Александр Горлов. Позже прокуроры выявили нарушения в этом учреждении.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

1

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

42461
Россияне получат по 10000 рублей от ПФР 11 ноября 2021 года
29917
Сбербанк выплатит всем россиянам по 4600 рублей 11 ноября 2021 года
13643
Как будем отдыхать в январе 2022 года: Минтруд опубликовал график выходных и праздничных дней в 2022 году
10562
В Новосибирске жители Кировского района запинаются о торчащие острые штыри на тротуарах
9554
Под Новосибирском мать пятилетнего ребёнка умерла от усталости
9081
Мигранта подозревают в изнасиловании воспитанницы детдома в Петербурге
8182
Стали известны подробности исчезновения 8-летнего ребёнка в Новосибирске: похищение организовал экс-полицейский, отец мальчика