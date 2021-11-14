В Новосибирске третьи сутки не могут найти сбежавшего заключённого

Фото ГУФСИН по Новосибирской области

Осуждённого за разбой и грабёж Алексея Алексеева, который 12 ноября сбежал из колонии-поселения в Новосибирске, не могут найти уже третьи сутки.

В Новосибирске третьи сутки разыскивают сбежавшего из колонии-поселения №8 осуждённого Алексея Алексеева. Он был осужден по двум статьям УК РФ — за грабёж и разбой.

В ГУФСИН по Новосибирской области рассказала, что Алексеев самовольно покинул рабочее место, находящееся на выводном объекте колонии-поселения при ФКУ ИК-8 вне режимной территории. Отсутствие осуждённого вскрылось в ходе плановой проверки.

В колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором. Они могут свободно передвигаться в пределах колонии-поселения. С

"С разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением", — добавили в ГУФСИН.

В ведомстве обратились ко всем, кто располагает информацией о местонахождении 33-летнего Алексеева, сообщить в ГУФСИН России по Новосибирской области: дежурная часть – 8-(383)-279-08-04, 8-(383)-279-03-30; отдел розыска — 8-(383)-252-15-63, 8-923-731-32-33.

Это уже не первый в 2021 году побег осуждённых из колонии № 8. 12 июля колонию-поселение покинули заключённые 25-летний Виталий Козлов и 27-летний Александр Горлов. Позже прокуроры выявили нарушения в этом учреждении.