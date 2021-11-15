"Нам страшно, на нас давят": психолог - о том, почему кампания по вакцинации и введению QR-кодов вызвала столько возражений

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Психолог рассказала, почему в современном обществе любой призыв к вакцинации от COVID-19 натыкается на массу протестов и негодования.

Государственная Дума уже заявила о начале работы над законопроектами о QR-кодах, эксперты до хрипоты спорят, насколько это законно и реалистично, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже отметил, что «Кремль пока не берется комментировать аспекты работы проектов законов о QR-кодах после их принятия, поскольку работа над документами в парламенте только началась». Но не менее важной и интересной является реакция обычных людей на уже введенные и запланированные ограничения. Падение посещаемости ТЦ и ресторанов, где требуют предъявлять коды, акции протеста, возмущенные посты в соцсетях – так почему все-таки мы так негативно отреагировали на требование о вакцинации?

С вашего позволения мы не будем погружаться в обсуждение теорий заговора и гипотез, что сопротивление антиваксеров было организовано врагами из-за рубежа. Мы затронем только психологические аспекты такого поведения, что, по моему мнению, намного важнее в данный момент. Итак, почему мы не хотим получать QR-коды?

Мы не понимаем

События, связанные с коронавирусом, развиваются уже слишком быстро и непредсказуемо. Выходные, которые вводят и отменяют, бизнес, который закрывают и открывают, свои правила в каждом регионе – каждый день появляется что-то новое и неожиданное. Человеческая психика не успевает адаптироваться к этим переменам, ведь далеко не все люди способны к гибкому мышлению и смене своего образа жизни в зависимости от меняющихся обстоятельств. Объяснения, которые мы получаем из публичных источников, слишком обтекаемы и расплывчаты. Но даже если бы этих объяснений было в десятки раз больше, это не повысило бы скорость адаптации обычного человека. Проще говоря: вспомните себя в детстве, когда родители внезапно переводили вас в другую школу. Даже если она была намного лучше прежней, но вам было плохо довольно долго – потому что все вокруг новое, непонятное, странное, и вы хотите обратно, в зону комфорта. И это нормально!

Нам страшно

Мне часто говорят: почему люди боятся прививаться, но не бояться заболеть или даже умереть от коронавируса? Все просто.

Болеет кто-то, не мы, не сейчас, а укол будут делать именно мне, и я не знаю, что в этом уколе, а даже если знаю, это что-то новое, и значит мне страшно.

К сожалению, уже много лет подряд в нашем обществе царит недоверие к врачам и системе здравоохранения. Наверное, можно разобраться в причинах этого недоверия, но сейчас наш разговор на другую тему. Даже самые умные и образованные из нас откладывают визит к врачу до последнего момента и верят советам из интернета больше, чем рецептам и рекомендациям из больницы. И как следствие – мы в начале уверены, что заболеет кто угодно, только не мы. Потом мы уверены, что вылечим что угодно горячим чаем и какими-то недорогими средствами из аптеки. И наконец, мы уверены, что врач скорее навредит нам, чем поможет.

Нам врали

Это болезненная причина. Но наше общество на уровне коллективного бессознательного усвоило – нас часто обманывали. Денежная реформа, вклады на сберкнижках, МММ и прочие финансовые пирамиды – примеров достаточно. Мы боимся полиции больше, чем бандитов, власти больше, чем мошенников. Ничего удивительного, что с такими настроениями некоторые готовы едва ли не купить фальшивые коды, чем попытаться разобраться, какие вакцины эффективнее.

На нас давят

По моему субъективному мнению, это самая главная причина роста настроений антипрививочников. Сила действия равна силе противодействия, это нам известно еще из курса школьной физики. Запретите ребенку брать сладкое, и он обязательно залезет в шкаф, чтобы вытащить конфеты.

Запретите человеку есть вилкой, и он начнет реально мучаться и мечтать о том, чтобы взять за обедом в руку вилку.

Нам много говорят с экранов телевизора, что пряник не подействовал, значит нужно использовать кнут, чтобы повысить уровень вакцинации. Проектировщики таких социальных проектов ведут себя, как обиженные подростки, которые общаются со взрослыми.

Приведу пример. Подросток хочет добиться от взрослых покупки дорогого ноутбука. Приводит доводы, большинство из которых учитывают только его интересы – хочу быстрый интернет, большой монитор, друзья будут завидовать, буду лучше учиться и так далее. Но родители не всегда слышат его просьбы: в семье может не быть денег на такую покупку, другие планы по расходованию денег, да просто интересы подростка не в приоритете. В результате подросток обижается и начинает бунтовать. Он считает, что взрослые должны были понять, и теперь наказывает их. Согласитесь, похоже на то, как поступают с обществом в истории с вакцинацией?

Ошибка вот в чем: наше общество это далеко не взрослые, коллективный возраст, по моим оценкам, от 13 до 15 лет. Самый бунтарский и инфантильный. Каждое давление вызывает иррациональный протест. Вряд ли в ближайшие десятилетия общество повзрослеет. И добиться конструктивного поведения от такого общества можно только с позиции мудрого, терпеливого взрослого.

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