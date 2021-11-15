Знай наших: почему стоит выбирать новосибирский бренд экохимии

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Многие слышали о том, что бытовая химия может нанести серьёзный вред нашему организму, а пластиковая упаковка от моющих средств – сильный удар по экологии. Какие средства использовать для уборки, чтобы сохранить здоровье и сделать мир чище? Разбираемся в вопросе вместе с экспертом – ведущим технологом компании «Белый кролик» Анастасией Леер.

Выбор в пользу «ЭКО»

– Сегодня на рынке представлено огромное количество средств бытовой химии. Так называемая продукция масс-маркета далеко не всегда очищает поверхности и к тому же имеет огромный недостаток – содержит в своих составах жёсткие, вредные для здоровья ПАВы, получаемые из нефтепродуктов. Именно поэтому потребители всё чаще делают выбор в пользу экосредств.

Больше года в Новосибирске работает собственное производство экохимии под брендом «Белый кролик», который очень полюбился жителям. В городе и области открыто уже 14 магазинов, где можно купить бытовую химию и средства гигиены. Кроме того, фирменные отделы работают в Томске и Алтайском крае. Все средства, а их в линейке экобренда более 50, профессионального качества. Линейка продуктов постоянно расширяется. Здесь есть всё необходимое – от жидкого мыла и шампуней до порошковых кислородных отбеливателей, гелей для стирки, чистки сантехники и труб. Есть даже продукция для животных.

Большая часть сырья поставляется из-за рубежа, рецептуры – технологически выверенные, многократно испытанные, все товары сертифицированы.

При создании наших продуктов внимание уделяется основным характеристикам: моющее средство должно быть безопасным для людей и животных, доступным в ценовом сегменте и, конечно, выполнять свою основную функцию – очищать. Кроме этого, мы поддерживаем идею многоразового использования тары для сокращения количества пластика и сохранения чистоты планеты. Все средства продаются на розлив в любом объёме и в любую тару. Вы можете прийти со своей чистой ёмкостью или приобрести многоразовую упаковку у нас в магазине.

Экохимия – это эффективно

– При правильно разработанном составе экохимия отмоет даже самые сильные загрязнения. Средства из масс-маркета хорошо пенятся, и многим кажется, что продукт работает, но это заблуждение. Пена – не показатель очистительных способностей. Растительные компоненты почти не пенятся, но избавляют от загрязнений намного лучше обычной химии. При этом экосредства состоят из безопасных веществ. Например, основной компонент наших средств – кокоглюкозид – получают из тростникового сахара. Вместе с кокамидопропилбетаином и диэтаноламидом, которые добываются из кокосового масла, они образуют мощный очищающий комплекс ПАВ. Сохранить продукт на длительный срок помогает зелёный консервант, который разрешён во всем мире. Он дороже обычного, но зато абсолютно безопасен. Срок хранения такой продукции – до 2 лет. В то время как составы масс-маркета могут храниться 3 года – это означает, что они сильно законсервированы. Мы честны перед покупателем и указываем на своих этикетках реальный состав, в котором нет абсолютно никаких запрещённых и вредных веществ.

Честная органика: как отличить настоящий экопродукт от подделки

– Известно, что с 1 января 2020 года в законодательстве произошли изменения, и теперь производители не могут самовольно маркировать товар как «эко», если продукт не соответствует всем стандартам качества, заявленным для органической продукции. Раньше многие пользовались данной маркировкой, даже если состав был не совсем экологичным. Сегодня для того чтобы написать на своём товаре «Эко», необходимо получить специальный сертификат. Продукция бренда «Белый кролик» сделана по принятым мировым стандартам, имеет необходимые разрешительные документы и экологические сертификаты.

Экономим бюджет: натуральное мыло всего за 5,9 рубля*

– Проблема экологии сегодня стоит особенно остро. Многие поддерживают идею разумного потребления, дают вторую жизнь старым вещам, отказываются от полиэтиленовых пакетов и стаканов для кофе в пользу многоразовых аксессуаров и посуды. Идея покупки экосредств на розлив как никогда актуальна. Успешная практика существует в Европе и США, где сейчас огромными темпами набирают обороты сети магазинов, в которых нет товаров в упаковке. Постулат торговой марки «Белый кролик» – «Вы платите только за сам продукт». Покупая экохимию на розлив, вы не только сокращаете потребление пластика, но и экономите собственный бюджет. Ведь вам не нужно переплачивать за упаковку. Цены в нашем магазине начинаются от 5,9 рубля за 100 граммов продукта. Благодаря тому, что производство находится на территории Новосибирска, затраты на логистику, упаковку, маркетинг сведены к минимуму. Отсутствуют посредники и комиссия торговых сетей. Таким образом, цена за бытовую химию получается справедливой. Ваша покупка становится выгоднее на 30-50 %, чем в масс-маркете!

Приятный бонус для покупателей – тестеры продуктов. Придя в магазин «Белый кролик», вы можете посмотреть, изучить консистенцию средства, послушать его аромат. Тогда как у продукции масс-маркета такой возможности нет.

*Цена за 100 граммов продукта

Магия: как создаётся экопродукт

– От трёх до шести месяцев в среднем тратится на создание нового продукта бренда «Белый кролик». Всё начинается с идеи, закупки полусотни небольших образцов различных компонентов, а затем наступает творческий процесс создания идеальной рецептуры.

Поставщики сырья должны иметь необходимые сертификаты качества, поэтому мы выбираем только проверенные компании. Это также обеспечивает безопасность нашей продукции.

На рынке сегодня предлагают тысячи компонентов, но в экопродукт попадают только 4-5 самых удачно отобранных. Опытный химик уже в теории знает, как будут «контактировать» между собой вещества, поэтому выбирает для смешивания самые оптимальные варианты. Средство с компонентами-«счастливчиками» проходит тестирование: сначала в нашей лаборатории, а затем отправляется в стороннюю, аккредитованную не только в России, но и в Европе лабораторию. Здесь всё тщательно исследуют и выдают сертификат качества. Только в этом случае продукция может быть выпущена на рынок.

Особое внимание уделяется ароматам. С помощью профессионального парфюмера мы выбираем нейтральные деликатные варианты, которые понравятся большинству потребителей. Для тех, кто страдает аллергией, у нас представлена продукция без запаха, отдушек и красителей.

В планах у основателей бренда – открыть в Новосибирске не менее 50 розничных точек, а также активно развивать сеть фирменных отделов по всей стране.

Познакомиться с ассортиментом продукции «Белый кролик» и сделать заказ можно на сайте или прийти в любой из фирменных отделов.

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7 (383) 247-80-90

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г. Новосибирск, ул. Фёдора Ивачёва, 6

КОММЕНТАРИЙ В ТЕМУ

Врач-дерматовенеролог, косметолог сети клиник для всей семьи «1+1» Юлия Делегодина:

– Отдельные вещества, входящие в состав средств бытовой химии, во время её использования попадают в наш организм и вступают в двухсторонний контакт (химическую реакцию) с его клетками. Как следствие – активные токсины угнетают работу жизненно важных органов и систем организма. В первую очередь страдают кожные покровы, слизистые оболочки, дыхательные пути и лёгкие. При однократном контакте с такими веществами может появиться раздражение на коже, повышенная слезоточивость глаз, насморк, чихание. В единичных случаях – повышение температуры тела, артериального давления и прочие неприятности.

А при длительном регулярном воздействии развиваются патологические изменения, влекущие за собой аллергии и астму, болезни сердечно-сосудистой системы, токсическое поражение почек, печени и даже онкологические новообразования.

Даже если ваш организм не подаёт сигналов о том, что вы дышите заражённым воздухом, это не означает, что он не наносит вам вред. С последствиями вы можете столкнуться не сразу, а со временем. Головные боли, сухость в горле, сухой кашель и разные аллергические реакции организма – всё это может стать результатом воздействия агрессивной химии.

При выборе средств необходимо избегать большого количества вредных веществ (хлор, фосфаты, анионные ПАВ), а лицам с хроническими аллергозами стоит вовсе отказаться от использования средств для стирки и уборки с вредным составом. Лучше отдайте предпочтение средствам с натуральным составом. Неионогенные ПАВы (или нПАВ) безопаснее, они гипоаллергенны, полностью распадаются после применения и не накапливаются в организме. Впрочем, нПАВ в средстве тоже не должно быть много, не более 5 %.