В Новосибирске новые автобусы начнут ходить по маршруту №88

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В Новосибирске возобновят маршрут №88 с новыми автобусами.

В Новосибирске автобусы №88 начнут ходить от микрорайона ОбьГЭС до облбольницы. Об этом рассказала пресс-служба мэрии города.

Автобусный маршрут №88 возобновит работу с понедельника, 17 января. Однако схема движения автобуса изменится. Это позволит связать микрорайон ОбьГЭС, рабочий поселок Краснообск, Малое Кривощеково, Северно-Чемской жилмассив и площадь Карла Маркса. Автобус будет ходить с ОбьГЭС в город и обратно через ВАСХНИЛ и Северо-Чемской жилмассив.

Глава управления пассажирских перевозок Новосибирска Владимир Кондауров рассказал, что по маршруту будут ходить новые автобусы. От старых они отличаются удобным низким полом и площадкой для колясочников.