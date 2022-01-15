В Новосибирске мэрия отказалась от взыскания долгов с ГК «Дискус»

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Мэрия Новосибирска в интересах дольщиков отозвала исполнительные листы о взыскании долгов с группы компаний (ГК) «Дискус». Об этом сообщил член Общественной палаты Новосибирской области Евгений Митрофанов.

В интересах дольщиков мэрия Новосибирска отозвала исполнительные листы о взыскании долгов с группы компаний (ГК) «Дискус», принадлежащей депутату горсовета Алексею Джулаю, сообщил член Общественной палаты Новосибирской области Евгений Митрофанов. Такое решение приняли в департаменте земельных и имущественных отношений.

Там пояснили, что, в соответствии с заключением департамента строительства и архитектуры мэрии, наличие исполнительного производства в отношении ООО «Дискус-строй» и ООО «Дискус-Плюс» приведёт к ухудшению финансового положения застройщика и в дальнейшем спровоцирует проблемы с завершением строительства и сдвиги сроков передачи жилья гражданам.

Напомним, указанные компании являются застройщиками крупных микрорайонов «Плющихинский» и «Просторный» в Новосибирске. Известно, что они задолжали крупные суммы за аренду муниципальных земельных участков, выделенных под застройку.