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Кубок мира по бобслею среди женщин, кубок мира в гонке преследования по биатлону, кубок мира по саням: спортивные трансляции на «Матч ТВ» 16 января

Фото Кубок мира по бобслею среди женщин, кубок мира в гонке преследования по биатлону, кубок мира по саням: спортивные трансляции на «Матч ТВ» 16 января
Фото Кубок мира по бобслею среди женщин, кубок мира в гонке преследования по биатлону, кубок мира по саням: спортивные трансляции на «Матч ТВ» 16 января

Фото с сайта pexels.com

В январе среди спортивных трансляций на «Матч ТВ» – множество ярких, непредсказуемых и захватывающих игр, которые совсем не хочется пропустить. Полное расписание матчей на 16 января уже на Сиб.фм.

11:00 Бобслей. Кубок мира. Женщины. 1-я попытка Матч! Арена
12:25 Сани. Кубок мира. Женщины. 1-я попытка Матч! Игра
12:30 Бобслей. Кубок мира. Женщины. 2-я попытка Матч! Арена
13:50 Сани. Кубок мира. Женщины. 2-я попытка Матч! Игра
14:10 Футбол. Чемпионат Нидерландов. Утрехт — Аякс Матч! Футбол 3
14:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины Матч ТВ
14:25 Футбол. Чемпионат Италии. Сассуоло — Верона Матч! Футбол 1
14:55 Футбол. Чемпионат Франции. Ренн — Бордо Матч! Футбол 2
15:00 Бобслей. Кубок мира. Четверки. 1-я попытка Матч! Арена
15:25 Футбол. Вторая Бундеслига. Зандхаузен — Ян Регенсбург
15:25 Футбол. Вторая Бундеслига. Хайденхайм — Ингольштадт
15:25 Футбол. Вторая Бундеслига. Шальке — Хольштайн Киль
15:45 Сани. Кубок мира. Команды Матч! Игра
16:25 Футбол. Чемпионат Нидерландов. Гронинген — ПСВ Матч! Футбол 1
16:30 Бобслей. Кубок мира. Четверки. 2-я попытка Матч! Арена
16:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины Матч ТВ
16:55 Футбол. Чемпионат Франции. Монако — Клермон Матч! Футбол 2
16:55 Футбол. Чемпионат Италии. Венеция — Эмполи
16:55 Футбол. Чемпионат Франции. Лорьян — Анже
17:25 Футбол. Чемпионат Германии. Аугсбург — Айнтрахт Матч! Футбол 3
17:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС — Нижний Новгород Матч ТВ
17:55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА — Вайперс Матч! Игра
18:40 Футбол. Чемпионат Нидерландов. Фортуна — АЗ
19:25 Футбол. Чемпионат Германии. Арминия — Гройтер Фюрт Матч! Футбол 2
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. Рома — Кальяри Матч ТВ
20:25 Футбол. Чемпионат Греции. Панатинаикос — Олимпиакос Матч! Футбол 1
20:55 Футбол. Чемпионат Португалии. Визела — Спортинг Матч! Футбол 3
22:25 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Белоруссия — Польша Матч! Игра
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. Аталанта — Интер Матч ТВ
22:40 Футбол. Чемпионат Франции. Марсель — Лилль Матч! Футбол 2
23:25 Футбол. Чемпионат Португалии. Белененсеш — Порту Матч! Футбол 3

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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