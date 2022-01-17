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общество

Группа «ВИС» предоставит 700 миллионов рублей «Экологии-Новосибирск»

Фото Группа «ВИС» предоставит 700 миллионов рублей «Экологии-Новосибирск»
Фото Группа «ВИС» предоставит 700 миллионов рублей «Экологии-Новосибирск»

Pixabay.com

Около 700 миллионов рублей группа «ВИС» направит на улучшение работы новосибирского мусорного оператора.

Группа «ВИС» предоставит порядка 700 миллионов рублей региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области. Средства пойдут на погашение кредиторских задолженностей «Экологии-Новосибирск» и приобретение техники и контейнеров. Об этом сообщили СМИ.

Группа «ВИС» направит около 700 миллионов рублей акционерных займов мусорному регоператору «Экология-Новосибирск». В декабре регоператор подал иск о самобанкротстве из-за долгов на общую сумму более 1,8 млрд рублей. Эти средства помогут компании погасить часть кредиторской задолженности.

Кроме того, из выделенных денег «Экология-Новосибирск» приобретет дополнительную технику и мусорные контейнеры.

Представители группы «ВИС» отметили, что сейчас «Экология-Новосибирск» обладает достаточным количеством ресурсов для бесперебойного выполнения функции регоператора, сообщает ТАСС.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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