Синоптики объяснили резкое потепление в Новосибирске циклоном «Эльза»

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске заметно потеплело. Синоптики объяснили погодные условия циклоном «Эльза».

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра заявили, что резкое потепление в Новосибирске вызывал циклоне «Эльза». Сейчас теплый фронт циклона проходит над регионом.

Действие теплого фронта циклона «Эльза» на Новосибирск вызвало резкое потепление в городе. До этого циклон прошел по ЕС и России, вызвав штормовые ветры, снегопады и потепление. Однако уже сейчас к Новосибирску придвигается холодный фронт циклона, который принесет безветренную холодную погоду.

Холодный фронт «Эльзы» приведет к усилению ветра до 19 метров в секунду и рост атмосферного давления. В ближайшие трое суток в регионе установится умеренно-холодная погода.

Во вторник, 18 января, ночью выпадет небольшой снег, днем осадков не ожидается. Ночная температура -11...-13 °С, днем -9...-11 °С. В среду будет немного холоднее: -11...-13 °С.

В четверг, 20 января, ночная температура может понизиться до -17...-19 °С, днем будет -12...-14 °С.