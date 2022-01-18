Суд оштрафовал S7 из-за отказала в перелёте пассажирам из Новосибирска

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По инициативе транспортного прокурора суд оштрафовал авиакомпанию S7 на 60 тысяч рублей за отказ от перевозки пяти пассажиров из Новосибирска из-за нехватки мест на борту. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

АО «Авиакомпания «Сибирь», больше известная как S7, привлечена к административной ответственности за нарушение прав пассажиров, сообщили 18 января в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Пяти пассажирам, купившим билеты из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский и Сочи, было отказано в перелёте из-за отсутствия свободных мест на борту. Перевозчик не выполнил условия договора, поскольку принял трансферных пассажиров, потерявших стыковку с другими рейсами.

По инициативе транспортного прокурора суд постановил дважды привлечь S7 к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ («Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания услуг населению»). Компании вынесены штрафы на общую сумму 60 тыс. рублей.

«Кроме того, на рассмотрении уполномоченного органа находится более восьми дел об административных правонарушениях, возбуждённых прокуратурой в январе текущего года за подобные нарушения законодательства», — добавили в ведомстве.

Напомним, в пресс-службе S7 Group ранее отмечали, что пассажирам, которые не смогли улететь, несмотря на наличие билетов, авиакомпания предлагает альтернативные рейсы, компенсации, питание и размещение в гостиницах.