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В Новосибирской области перевернулась машина МЧС

Фото В Новосибирской области перевернулась машина МЧС
Фото В Новосибирской области перевернулась машина МЧС

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Машина с сотрудниками МЧС, которые ехали на вызов, перевернулась на трассе в Новосибирской области.

В Барабинском районе Новосибирской области по пути на вызов перевернулась машина МЧС. Внутри автомобиля находились 4 сотрудника экстренного ведомства. Об этом сообщили медиа.

Инцидент произошел вечером 21 января. Сотрудники МЧС ехали на ликвидацию пожара в заброшенном доме, где вспыхнула крыша и одна из квартир, когда автомобиль перевернулся по дороге из Куйбышева. Как рассказал Telegram-канал Mash Siberia, внутри машины находилось четверо сотрудников экстренного ведомства.

В МЧС России по Новосибирской области подтвердили факт происшествия. Пресс-служба ведомства рассказала, что авария произошла из-за гололеда и плохой видимости. Личный состав МЧС во время происшествия не пострадал. Возгорание ликвидировал дежурный караул.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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