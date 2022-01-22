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В Новосибирске судят лже-продавцов автомобильных шин и дисков

Фото В Новосибирске судят лже-продавцов автомобильных шин и дисков
Фото В Новосибирске судят лже-продавцов автомобильных шин и дисков

Фото Управления Судебного департамента в Новосибирской области

В Октябрьском район начали судить новосибирцев, которые, по версии следствия, обманули 352 автомобилистов на продаже автомобильных покрышек и литых дисков.

В Октябрьском суде начался процесс по обвинению трёх жителей Новосибирска в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Правоохранители полагают, что в начале 2020 года троица создала интернет-сайт, на котором опубликовали объявления о продаже автомобильных шин и литых дисков по выгодным ценам. В обвинительном заключении говорится, что информация на сайте была «ложной».

«Подсудимые стали принимать заказы от граждан, проживающих на территории Российской Федерации, о приобретении товаров, не имея истинных намерений выполнить взятые на себя обязательства по продаже и доставке товаров», — сообщили в Октябрьском суде Новосибирска.

Новосибирцы получали переводы от клиентов, но взамен не отправляли оплаченный товар. Всего от действий предполагаемых мошенников пострадали 352 автомобилиста, которых в общей сложности новосибирцы обманули на 6 миллионов рублей.

Напомним, ранее Центральный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей депутату Заксобрания Глебу Поповцеву, который обвиняется в крупном хищении бюджетных средств.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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