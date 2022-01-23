Глава Следкома поручил разобраться с проблемой бродячих собак

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Глава Следственного комитета России поручил разобраться с проблемой бродячих собак.

Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин велел сотрудникам ведомства проработать законодательство в связи с гибелью школьницы, которую загрызли бродячие псы. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Следкома.

Глава Следкома поручил проработать действующее российское законодательство, так как проблема нападения бродячих псов на людей не получает должного внимания, а в некоторых субъектах РФ власти ее игнорируют.

Накануне в Забайкальском крае стая бродячих собак насмерть загрызла школьницу. Жители Новосибирска также обратили внимание на агрессивные своры бездомных псов, которые нападают на детей и взрослых людей в любое время суток.

В предложениях, которые должны составить сотрудники СК, должны быть учтены эффективные и реализуемые на практике механизмы предупреждения трагедий и система контроля в этой сфере, предусматривающая уголовную ответственность должностных лиц. Подготовленные предложения будут представлены на рассмотрение руководству страны.

В Следкоме отметили, что для предотвращения трагедий, связанных с нападением бродячих собак на людей, необходимо ужесточить законодательство как на федеральном, так и на региональном уровне.