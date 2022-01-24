Открытки и поздравления в стихах на Татьянин день 25 января 2022 года – самые красивые и оригинальные

Фото minutkapozitiva.ru и proprikol.ru

Именины Татьян празднуют 25 января, в этот день в Древнем Риме была казнена христианская мученица святая Татьяна. Но в России Татьянин день – весёлый и радостный праздник. Добрые, остроумные, красивые открытки и поздравления на Татьянин день предлагает Сиб.фм.

Имя чудное – Татьяна!

Если вам, друзья, не лень,

Празднуйте победу знаний

Именно в Татьянин день!





С Днём Татьяны поздравляю,

От души тебе желаю:

Не грустить и не болеть,

С каждым днём лишь хорошеть!





С Днём Татьяны поздравляя,

Вам пророчу долгих дней.

Всех вам благ, добра желаю,

Ярких жизненных огней.





С двадцать пятым января,

Подруга дорогая!

Пусть Ангел бережёт тебя,

Рядышком порхая.





Ажурная январская снежинка

В ладонь твою тихонько опустилась.

В Татьянин день я от души желаю,

Чтоб жизнь твоя сияла и искрилась!





Таня, Танечка, Танюша,

Поздравления принимай.

Оставайся самой лучшей,

Не грусти и не скучай.

В зимний праздник, в день Татьяны,

От любви к тебе все пьяны.

Только тот ещё не пьян,

Кто не слышал про Татьян.





Поздравляю с Татьяниным днём!

Пусть забудутся все неудачи.

Пусть приходят успехи во всём,

Чтобы решались любые задачи.

Счастье будет, здоровье придёт.

Исполнения заветных желаний

Скорее пусть вам принесёт

Замечательный праздник Татьянин!





С Татьяниным днём поздравляю,

Желаю побольше чудес!

И тайну тебе открываю:

Ты лучший подарок небес!





Напомним, в 1755 году в этот день был открыт Московский университет, с тех пор святая Татьяна считается покровительницей всех студентов, а также какого числа в 2022 году День влюблённых.