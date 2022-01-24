Открытки и поздравления в стихах на Татьянин день 25 января 2022 года – самые красивые и оригинальные

Фото minutkapozitiva.ru и proprikol.ru
Именины Татьян празднуют 25 января, в этот день в Древнем Риме была казнена христианская мученица святая Татьяна. Но в России Татьянин день – весёлый и радостный праздник. Добрые, остроумные, красивые открытки и поздравления на Татьянин день предлагает Сиб.фм.
Имя чудное – Татьяна!
Если вам, друзья, не лень,
Празднуйте победу знаний
Именно в Татьянин день!
С Днём Татьяны поздравляю,
От души тебе желаю:
Не грустить и не болеть,
С каждым днём лишь хорошеть!
С Днём Татьяны поздравляя,
Вам пророчу долгих дней.
Всех вам благ, добра желаю,
Ярких жизненных огней.
С двадцать пятым января,
Подруга дорогая!
Пусть Ангел бережёт тебя,
Рядышком порхая.
Ажурная январская снежинка
В ладонь твою тихонько опустилась.
В Татьянин день я от души желаю,
Чтоб жизнь твоя сияла и искрилась!
Таня, Танечка, Танюша,
Поздравления принимай.
Оставайся самой лучшей,
Не грусти и не скучай.
В зимний праздник, в день Татьяны,
От любви к тебе все пьяны.
Только тот ещё не пьян,
Кто не слышал про Татьян.
Поздравляю с Татьяниным днём!
Пусть забудутся все неудачи.
Пусть приходят успехи во всём,
Чтобы решались любые задачи.
Счастье будет, здоровье придёт.
Исполнения заветных желаний
Скорее пусть вам принесёт
Замечательный праздник Татьянин!
С Татьяниным днём поздравляю,
Желаю побольше чудес!
И тайну тебе открываю:
Ты лучший подарок небес!
Напомним, в 1755 году в этот день был открыт Московский университет, с тех пор святая Татьяна считается покровительницей всех студентов, а также какого числа в 2022 году День влюблённых.
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