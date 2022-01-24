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Открытки и поздравления в стихах на Татьянин день 25 января 2022 года – самые красивые и оригинальные

Фото Открытки и поздравления в стихах на Татьянин день 25 января 2022 года – самые красивые и оригинальные
Фото Открытки и поздравления в стихах на Татьянин день 25 января 2022 года – самые красивые и оригинальные

Фото minutkapozitiva.ru и proprikol.ru

Именины Татьян празднуют 25 января, в этот день в Древнем Риме была казнена христианская мученица святая Татьяна. Но в России Татьянин день – весёлый и радостный праздник. Добрые, остроумные, красивые открытки и поздравления на Татьянин день предлагает Сиб.фм.

Имя чудное – Татьяна!
Если вам, друзья, не лень,
Празднуйте победу знаний
Именно в Татьянин день!

Фото Открытки и поздравления в стихах на Татьянин день 25 января 2022 года – самые красивые и оригинальные 2

С Днём Татьяны поздравляю,
От души тебе желаю:
Не грустить и не болеть,
С каждым днём лишь хорошеть!

Фото Открытки и поздравления в стихах на Татьянин день 25 января 2022 года – самые красивые и оригинальные 3

С Днём Татьяны поздравляя,
Вам пророчу долгих дней.
Всех вам благ, добра желаю,
Ярких жизненных огней.

Фото Открытки и поздравления в стихах на Татьянин день 25 января 2022 года – самые красивые и оригинальные 4

С двадцать пятым января,
Подруга дорогая!
Пусть Ангел бережёт тебя,
Рядышком порхая.

Фото Открытки и поздравления в стихах на Татьянин день 25 января 2022 года – самые красивые и оригинальные 5

Ажурная январская снежинка
В ладонь твою тихонько опустилась.
В Татьянин день я от души желаю,
Чтоб жизнь твоя сияла и искрилась!

Фото Открытки и поздравления в стихах на Татьянин день 25 января 2022 года – самые красивые и оригинальные 6

Таня, Танечка, Танюша,
Поздравления принимай.
Оставайся самой лучшей,
Не грусти и не скучай.
В зимний праздник, в день Татьяны,
От любви к тебе все пьяны.
Только тот ещё не пьян,
Кто не слышал про Татьян.

Фото Открытки и поздравления в стихах на Татьянин день 25 января 2022 года – самые красивые и оригинальные 7

Поздравляю с Татьяниным днём!
Пусть забудутся все неудачи.
Пусть приходят успехи во всём,
Чтобы решались любые задачи.
Счастье будет, здоровье придёт.
Исполнения заветных желаний
Скорее пусть вам принесёт
Замечательный праздник Татьянин!

Фото Открытки и поздравления в стихах на Татьянин день 25 января 2022 года – самые красивые и оригинальные 8

С Татьяниным днём поздравляю,
Желаю побольше чудес!
И тайну тебе открываю:
Ты лучший подарок небес!

Фото Открытки и поздравления в стихах на Татьянин день 25 января 2022 года – самые красивые и оригинальные 9

Напомним, в 1755 году в этот день был открыт Московский университет, с тех пор святая Татьяна считается покровительницей всех студентов, а также какого числа в 2022 году День влюблённых.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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