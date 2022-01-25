Студенты Кемеровского института культуры станут постоянными посетителями Новосибирского художественного музея

Фото предоставлены Новосибирским государственным художественным музеем

21 января в Новосибирском государственном художественном музее прошла стратегическая сессия «Культура и образование», которая была приурочена к подписанию соглашения о сотрудничестве между Новосибирским государственным художественным музеем и Кемеровским государственным институтом культуры.

В этот день вместе с ректором и преподавателями вуза музей посетили несколько десятков студентов Кемеровского государственного института культуры. Специально для них была разработана программа, в ходе которой студенты смогли не просто познакомиться с коллекцией музея, но и встретиться с музейными сотрудниками, экспертами, узнать о профессиональных секретах и тонкостях музейного дела, а также задать им интересующие вопросы.

Новосибирский государственный художественный музей сотрудничает со многими образовательными учреждениями г. Новосибирска и Новосибирской области, но практики постоянного взаимодействия с вузами из других регионов пока не было. Именно поэтому встреча, которая состоялась в минувшую пятницу, имеет для музея важное стратегическое значение. Не секрет, что потребность в молодых музейных специалистах в регионе очень высока. Сегодня музей, как культурная институция, переживает множество очевидных и закономерных трансформаций, а это значит, что есть потребность в расширении и масштабировании основных его функций, в формировании нового профессионального мышления. И потому вопрос подготовки молодых специалистов с современным видением и подходом к делу – задача весьма актуальная. Можно с уверенностью сказать, что подписанное соглашение может стать определяющим не только для музейного дела Новосибирской области, но и всего Сибирского региона.

«Мы уверены, что для студентов это тоже очень значимое и долгожданное событие. Как известно, коллекцию нашего музея формировали из фондов лучших музеев нашей страны. И для молодых ребят, будущих профессионалов, очень важно видеть произведения искусства вживую. Как вы знаете, в музейной среде существует такое понятие как «насмотренность», когда профессионал уже по своему опыту знает и понимает, что такое произведение искусства, чем почерк одного художника отличается от других мастеров. И поэтому вам, дорогие друзья, это очень пригодится в вашей профессиональной жизни!» – подчеркнула в своей приветственной речи директор музея Екатерина Болдырева.

Ректор Кемеровского государственного института культуры Александр Шунков также отметил важность идеи сотрудничества одного из крупнейших региональных музеев России и профильного вуза. «То, что наша встреча состоялась именно сейчас, на самом деле очень символично, ведь этот год, когда стартует наш проект, объявлен президентом России годом сохранения культурных традиций. И это, на мой взгляд, очень важно, поскольку молодым специалистам необходимо знать и понимать не только современные тенденции развития искусства и музейного дела, но и те традиции, на которых эта современность зиждется», – заявил он.

В числе почётных гостей на мероприятии присутствовал заместитель министра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов.

«Художественный музей делает большой вклад в деле укрепления межрегиональных культурных связей. На примере этой эффективной работы мы видим, что роль музея сегодня претерпевает серьёзные изменения – он становится современным многофункциональным центром культуры. Для воплощения в жизнь новых форматов деятельности, безусловно, необходимы новые компетенции. Убеждён, что сотрудничество с Кемеровским государственным институтом культуры станет важной основой для выстраивания этой работы и послужит примером взаимодействия для коллег из других регионов Сибири», – сказал Григорий Милогулов.

Соглашение подписано со стороны музея директором Екатериной Болдыревой, со стороны Кемеровского института культуры – ректором Александром Шунковым.

Студенты были поражены масштабом музея и уровнем произведений, которые им удалось увидеть. По словам многих из них, эта поездка стала настоящим событием и абсолютно все сошлись во мнении, что музейная профессия – это настоящая вселенная, которой стоит посвятить свою жизнь.

В ближайших планах у музея и вуза – систематические визиты студентов и преподавателей с целью посещения выставок, мероприятий, прохождения музейной практики и исследовательской работы.