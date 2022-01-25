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культура

Студенты Кемеровского института культуры станут постоянными посетителями Новосибирского художественного музея

Фото Студенты Кемеровского института культуры станут постоянными посетителями Новосибирского художественного музея
Фото Студенты Кемеровского института культуры станут постоянными посетителями Новосибирского художественного музея

Фото предоставлены Новосибирским государственным художественным музеем

21 января в Новосибирском государственном художественном музее прошла стратегическая сессия «Культура и образование», которая была приурочена к подписанию соглашения о сотрудничестве между Новосибирским государственным художественным музеем и Кемеровским государственным институтом культуры.

В этот день вместе с ректором и преподавателями вуза музей посетили несколько десятков студентов Кемеровского государственного института культуры. Специально для них была разработана программа, в ходе которой студенты смогли не просто познакомиться с коллекцией музея, но и встретиться с музейными сотрудниками, экспертами, узнать о профессиональных секретах и тонкостях музейного дела, а также задать им интересующие вопросы.

Фото Студенты Кемеровского института культуры станут постоянными посетителями Новосибирского художественного музея 2

Новосибирский государственный художественный музей сотрудничает со многими образовательными учреждениями г. Новосибирска и Новосибирской области, но практики постоянного взаимодействия с вузами из других регионов пока не было. Именно поэтому встреча, которая состоялась в минувшую пятницу, имеет для музея важное стратегическое значение. Не секрет, что потребность в молодых музейных специалистах в регионе очень высока. Сегодня музей, как культурная институция, переживает множество очевидных и закономерных трансформаций, а это значит, что есть потребность в расширении и масштабировании основных его функций, в формировании нового профессионального мышления. И потому вопрос подготовки молодых специалистов с современным видением и подходом к делу – задача весьма актуальная. Можно с уверенностью сказать, что подписанное соглашение может стать определяющим не только для музейного дела Новосибирской области, но и всего Сибирского региона.

Фото Студенты Кемеровского института культуры станут постоянными посетителями Новосибирского художественного музея 3

«Мы уверены, что для студентов это тоже очень значимое и долгожданное событие. Как известно, коллекцию нашего музея формировали из фондов лучших музеев нашей страны. И для молодых ребят, будущих профессионалов, очень важно видеть произведения искусства вживую. Как вы знаете, в музейной среде существует такое понятие как «насмотренность», когда профессионал уже по своему опыту знает и понимает, что такое произведение искусства, чем почерк одного художника отличается от других мастеров. И поэтому вам, дорогие друзья, это очень пригодится в вашей профессиональной жизни!» – подчеркнула в своей приветственной речи директор музея Екатерина Болдырева.

Ректор Кемеровского государственного института культуры Александр Шунков также отметил важность идеи сотрудничества одного из крупнейших региональных музеев России и профильного вуза. «То, что наша встреча состоялась именно сейчас, на самом деле очень символично, ведь этот год, когда стартует наш проект, объявлен президентом России годом сохранения культурных традиций. И это, на мой взгляд, очень важно, поскольку молодым специалистам необходимо знать и понимать не только современные тенденции развития искусства и музейного дела, но и те традиции, на которых эта современность зиждется», – заявил он.

Фото Студенты Кемеровского института культуры станут постоянными посетителями Новосибирского художественного музея 4

В числе почётных гостей на мероприятии присутствовал заместитель министра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов.

«Художественный музей делает большой вклад в деле укрепления межрегиональных культурных связей. На примере этой эффективной работы мы видим, что роль музея сегодня претерпевает серьёзные изменения – он становится современным многофункциональным центром культуры. Для воплощения в жизнь новых форматов деятельности, безусловно, необходимы новые компетенции. Убеждён, что сотрудничество с Кемеровским государственным институтом культуры станет важной основой для выстраивания этой работы и послужит примером взаимодействия для коллег из других регионов Сибири», – сказал Григорий Милогулов.

Соглашение подписано со стороны музея директором Екатериной Болдыревой, со стороны Кемеровского института культуры – ректором Александром Шунковым.

Фото Студенты Кемеровского института культуры станут постоянными посетителями Новосибирского художественного музея 5

Студенты были поражены масштабом музея и уровнем произведений, которые им удалось увидеть. По словам многих из них, эта поездка стала настоящим событием и абсолютно все сошлись во мнении, что музейная профессия – это настоящая вселенная, которой стоит посвятить свою жизнь.

В ближайших планах у музея и вуза – систематические визиты студентов и преподавателей с целью посещения выставок, мероприятий, прохождения музейной практики и исследовательской работы.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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