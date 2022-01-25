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Татьянин день или День студента: новые прикольные открытки к 25 января 2022 года

Фото Татьянин день или День студента: новые прикольные открытки к 25 января 2022 года
Фото Татьянин день или День студента: новые прикольные открытки к 25 января 2022 года

Фото: pixabay.com, yandex.ru

День ангела Татьяны будет отмечаться 25 января. Кроме того, эта дата считается «профессиональным праздником» российских студентов. Мы подобрали прикольные открытки к этой важной дате, которые можно отправить в любой социальной сети.

Напомним, что православные 25 января чтят память великомученицы Татианы Римской. Святую называют покровительницей студентов. Татиане молятся о том, чтобы учёба давалась легче.

Татиана подверглась гонению со стороны язычников – её преследовали и пытали. Девушку и её отца римский император Александр Север приговорил к смертной казни, которую привели в исполнение 12 января 226 года.

Свой «профессиональный праздник» российские студенты отмечают 25 января благодаря открытию Московского университета в 1755 году.

В день, когда православные почитают память великомученицы, императрица Елизавета Петровна подписала указ: открыть в Москве первый в России университет. МГУ построили по проекту Ломоносова.

Позже по указу Николая I в этот день стали отмечать праздник всех высших учебных заведений в стране.

Фото Татьянин день или День студента: новые прикольные открытки к 25 января 2022 года 2

Фото Татьянин день или День студента: новые прикольные открытки к 25 января 2022 года 3

Фото Татьянин день или День студента: новые прикольные открытки к 25 января 2022 года 4

Фото Татьянин день или День студента: новые прикольные открытки к 25 января 2022 года 5

Фото Татьянин день или День студента: новые прикольные открытки к 25 января 2022 года 6

Фото Татьянин день или День студента: новые прикольные открытки к 25 января 2022 года 7

Фото Татьянин день или День студента: новые прикольные открытки к 25 января 2022 года 8

Фото Татьянин день или День студента: новые прикольные открытки к 25 января 2022 года 9

Фото Татьянин день или День студента: новые прикольные открытки к 25 января 2022 года 10

Фото Татьянин день или День студента: новые прикольные открытки к 25 января 2022 года 11

Фото Татьянин день или День студента: новые прикольные открытки к 25 января 2022 года 12

Фото Татьянин день или День студента: новые прикольные открытки к 25 января 2022 года 13

Фото Татьянин день или День студента: новые прикольные открытки к 25 января 2022 года 14

Фото Татьянин день или День студента: новые прикольные открытки к 25 января 2022 года 15

Фото Татьянин день или День студента: новые прикольные открытки к 25 января 2022 года 16

Фото Татьянин день или День студента: новые прикольные открытки к 25 января 2022 года 17

Фото Татьянин день или День студента: новые прикольные открытки к 25 января 2022 года 18

Фото Татьянин день или День студента: новые прикольные открытки к 25 января 2022 года 19

Фото Татьянин день или День студента: новые прикольные открытки к 25 января 2022 года 20

Ранее Сиб.фм писал о том, как студенты в прошлом году отмечали Татьянин день. В 2021 года президент России Владимир Путин пообщался со студентами в эту торжественную дату, а также что известно о приметах в день Татьяны.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Новосибирская область
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