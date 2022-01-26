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Топ новостроек от одного из крупнейших девелоперов Новосибирска

Фото Топ новостроек от одного из крупнейших девелоперов Новосибирска
Фото Топ новостроек от одного из крупнейших девелоперов Новосибирска

Фото предоставлено компанией «Сибирь Девелопмент»

«Сибирь Девелопмент» — это имя давно стало для новосибирцев синонимом не просто надёжности и качества, но и концептуальной насыщенности проекта.

Концептуальность

Яркая запоминающаяся архитектура, интересные планировочные решения и вдохновляющее дворовое пространство – объекты «Сибирь Девелопмент» традиционно удивляют, запоминаются и легко узнаются. Приоритетом «Сибирь Девелопмент» является сохранение архитектурного лица Новосибирска и его традиций с учетом современных тенденций и технологий

Надёжность

Проекты «Сибирь Девелопмент», вне зависимости от класса жилья, воплощаются по единым стандартам качества и сервиса и сдаются точно в срок. Эффективные строительные технологии повышают надёжность зданий, а высококачественные материалы и современное инженерное оснащение делают жилые комплексы максимально комфортными и безопасными.

Стандарты комфорта

Любой жилой комплекс, продвигаемый под брендом «Сибирь Девелопмент», обладает определённым набором преимуществ: престижная локация, безупречное качество постройки, отличная инфраструктура, уютные благоустроенные дворы, качественная предчистовая отделка, чёткий срок сдачи и быстрое получение ключей.

В общем, всё то, что позволит получать удовольствие не только от жилья, но и от жизни.

Комплексное благоустройство

Все объекты бренда отличаются стильным и функциональным оформлением общественного и внутреннего придомового пространства. Развивающие игровые городки, спортивные комплексы и воркауты для детей и взрослых, большие современные площадки для спортивных игр, ландшафтный дизайн, арт-объекты и творческий подход к озеленению: мы не просто строим дома, а создаём особую атмосферу, где есть всё, что действительно важно людям. Особое внимание уделяется сохранению экологии и зелёному благоустройству города.

Бренд «Сибирь Девелопмент» — это комплексные решения по управлению, проектному финансированию, рекламному продвижению и технологиям строительного производства, и франшиза, гарантирующая единое качество, бизнес-модель и контроль за соблюдением стандартов.

Фото Топ новостроек от одного из крупнейших девелоперов Новосибирска 2

Красный проспект, 200, офис 1110

Phone: +7 (383) 249–25–01

sibd.ru

 

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Автор:
Ольга Павлова
журналист

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