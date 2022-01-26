Топ новостроек от одного из крупнейших девелоперов Новосибирска

Фото предоставлено компанией «Сибирь Девелопмент»

«Сибирь Девелопмент» — это имя давно стало для новосибирцев синонимом не просто надёжности и качества, но и концептуальной насыщенности проекта.

Концептуальность

Яркая запоминающаяся архитектура, интересные планировочные решения и вдохновляющее дворовое пространство – объекты «Сибирь Девелопмент» традиционно удивляют, запоминаются и легко узнаются. Приоритетом «Сибирь Девелопмент» является сохранение архитектурного лица Новосибирска и его традиций с учетом современных тенденций и технологий

Надёжность

Проекты «Сибирь Девелопмент», вне зависимости от класса жилья, воплощаются по единым стандартам качества и сервиса и сдаются точно в срок. Эффективные строительные технологии повышают надёжность зданий, а высококачественные материалы и современное инженерное оснащение делают жилые комплексы максимально комфортными и безопасными.

Стандарты комфорта

Любой жилой комплекс, продвигаемый под брендом «Сибирь Девелопмент», обладает определённым набором преимуществ: престижная локация, безупречное качество постройки, отличная инфраструктура, уютные благоустроенные дворы, качественная предчистовая отделка, чёткий срок сдачи и быстрое получение ключей.

В общем, всё то, что позволит получать удовольствие не только от жилья, но и от жизни.

Комплексное благоустройство

Все объекты бренда отличаются стильным и функциональным оформлением общественного и внутреннего придомового пространства. Развивающие игровые городки, спортивные комплексы и воркауты для детей и взрослых, большие современные площадки для спортивных игр, ландшафтный дизайн, арт-объекты и творческий подход к озеленению: мы не просто строим дома, а создаём особую атмосферу, где есть всё, что действительно важно людям. Особое внимание уделяется сохранению экологии и зелёному благоустройству города.

Бренд «Сибирь Девелопмент» — это комплексные решения по управлению, проектному финансированию, рекламному продвижению и технологиям строительного производства, и франшиза, гарантирующая единое качество, бизнес-модель и контроль за соблюдением стандартов.

Красный проспект, 200, офис 1110

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