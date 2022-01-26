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В Новосибирске водитель иномарки сбил 13-летнего мальчика, перебегавшего дорогу

Фото В Новосибирске водитель иномарки сбил 13-летнего мальчика, перебегавшего дорогу
Фото В Новосибирске водитель иномарки сбил 13-летнего мальчика, перебегавшего дорогу

Сиб.фм

В Новосибирске водитель иномарки сбил 13-летнего подростка, выбежавшего на дорогу.

Тринадцатилетний подросток оказался под колесами автомобиля, выбежав на дорогу в Новосибирске. Об этом рассказала пресс-служба ГИБДД.

ДТП произошло вечером 26 января. Водитель иномарки сбил мальчика, который перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В Южно-Чемском микрорайоне Новосибирска 30-летний мужчина за рулем автомобиля «Daewoo Nexia» ехал по проезду без названия со стороны улицы Виктора Шевелева в сторону улицы 13-й Бронный переулок. В это время тринадцатилетний подросток выбежал на дорогу около дома №3 на улице В. Шевелева. Ребенок получил травмы, его госпитализировали в медицинское учреждение.

Сейчас на месте происшествия работает экипаж ДПС. Инспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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