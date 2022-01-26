Заявлялись одиннадцать: как вышло, что на Олимпиаду в Токио попали только трое спортсменов из Новосибирска и почему это "абсолютно нормальная ситуация"

Фото с сайта Министерства спорта Новосибирской области, Сиб.фм., Федерации сноуборда России

В состав Олимпийской сборной России для участия в Зимних Играх в Пекине включили троих новосибирских спортсменов – биатлониста, сноубордистку и бобслеиста.

Минспорта Новосибирской области опубликовал список новосибирских спортсменов, которые гарантированно примут участие в Зимних Олимпийских Играх в Пекине в феврале. Перечень оказался предельно сжатым: в нём всего три фамилии. К примеру, от Красноярского края на Олимпиаду едет 20 человек.

Кто едет на Олимпиаду от Новосибирска?

На Зимние Игры в Пекин от Новосибирска едут:

Мария Васильцова

25 лет. Мастер спорта по сноуборду, выступающая в дисциплине сноуборд-кросс.

Мария уже 10 лет занимается любимым видом спорта. В её "послужном списке" две золотые и две серебряные медали чемпионата России, а также третье место на этапе Кубка мира в Австрии.

Васильцова выступала на Олимпийских Играх в Пхёнчхане в 2018 году, но тогда смогла закрепиться только на 18-м месте.

Даниил Серохвостов

22 года. Биатлонист.

Чемпион мира в эстафете по юниорам в 2020 году.

В сезоне 2021/22 показал впечатляющие результаты на этапах кубка мира среди взрослых спортсменов в составе сборной команды: третье место на этапе в Эстерсунде (Швеция), затем третье место на этапе в Хохфильцене (Австрия), первое место на этапе в Рупольдинге (Германия) и наконец второе место на этапе в Антхольце (Италия).

Михаил Мордасов

26 лет. Бобслеист

Воспитанник Новосибирского центра высшего спортивного мастерства.

Чемпион Европы 2018 года в австрийском Инсбруке в паре с Ростиславом Гайтюкевичем, серебряный призер в соревнованиях двоек на чемпионате среди юниоров в немецком Винтерберге, двукратный бронзовый призёр взрослого европейского первенства, бронзовый призёр общего зачёта Кубка мира.

Заявлялись 11 человек, а поедут трое

Ещё в декабре прошлого года на поездку на Зимние Олимпийские Игры от Новосибирской области претендовало гораздо больше спортсменов. Всего насчитывалось 11 кандидатов.

Среди биатлонистов кроме Серохвостова на Игры могли поехать Лейсан Бикташева, Евгения Буртасова и Анна Никулина. Среди сноубордистов — Ксения Качалова и Даниил Дильман. В дисциплине бобслей кроме Мордасова на поездку претендовал Денис Коротков. Также отправиться в Пекин могли представители лыжных гонок — Екатерина Мегедь и Андрей Собакарёв.

Почему из 11 спортсменов в результате на Олимпиаду еду всего трое, журналистам Сиб.фм объяснили в пресс-службе Министерства спорта Новосибирской области.

«Изначально в заявку на участие в Олимпийские Игры включаются все потенциальные кандидаты в сборную России – там идёт максимальное количество спортсменов от региона. Они участвуют в рейтинговых соревнованиях, набирают очки, и потом уже принимается решение, могут ли они попасть в олимпийскую сборную.

Учитываются не только успешные выступления, но и, например, состояние здоровья, другие обстоятельства. Например, один наш хоккеист, который выступает в клубе за границей – их просто не пустили из-за коронавирусной ситуации на Олимпийские Игры», — сообщила представитель пресс-службы регионального Минспорта Яна Мажинская.

Почему так мало?

Новосибирская область на Игры в Пекин отправляет спортсменов меньше, чем другие сибирские регионы.

Омская область будет представлена четырьмя атлетами: хоккеистами Дамиром Шарипзяновым, Арсением Грицюком и Кириллом Семёновым, а также конькобежцем Павлом Ситниковым.

Кемеровская область также отправит на Игры четыре человека: сноубордистов Игоря Слуева, Наталью Соболеву и Кристину Пауль, а также бобслеистку Надежду Сергееву.

Отличился Красноярский край, его на Олимпийских Ирграх в Пекине будут представлять 20 человек: 4 бобслеиста, 3 скелетониста, 2 представителя санного спорта, 1 конькобежец, 3 сноубордиста, 3 хоккеиста и 4 фристайлиста.

Никакой трагедии для новосибирского спорта в том, что в Пекин от региона поедут только 3 спортсмена, нет, считает спортивный аналитик Виталий Диденко. По его словам, «это абсолютно нормальная ситуация для Зимних Игр».

«В Красноярске очень сильные школы по сноуборду и по лыжам. Поэтому у них такое объемное представительство. Не последнюю роль играет инфраструктура: например, красноярцам доступна бобслейная трасса.

Тем ценнее попадание в сборную нашего Михаила Мордасова. Он — первый коренной новосибирец, который едет на Игры как бобслеист. В Новосибирске никогда не было бобслейной трассы. «Пробили» новый вид спорта, можно сказать», — пояснил эксперт.

Диденко также отметил Марию Васильцову, которую назвал лидером сборной России в дисциплине сноуборд-кросс.

«Хотелось бы, чтобы в биатлоне и в лыжах у нас были результаты, но в этом сезоне никто выдающихся результатов не показывал», — резюмировал аналитик.

Кто ещё поедет на Олимпиаду от Новосибирска?

На Олимпиаду также поедут шестеро новосибирцев, которые не будут бороться за медали, но их участие не менее важно, уверяют в региональном Минспорта.

Это президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, президент Олимпийского Совета в Новосибирской области Игорь Коротнев, судья по горнолыжному спорту Андрей Галайко, дизайнер трасс по сноуборд-кроссу Роман Алексеевский, тренеры Денис Лампартер и Антон Благовидов.

В пресс-службе Минспорта Сиб.фм заявили, что региональное министерство не принимало решения по отправке вышеуказанных персон на Олимпиаду. Например, дизайнер Алексеевский хорошо показал себя как специалист на международных соревнованиях и был приглашен на Игры китайской стороной, тренеры по сноуборду Лампартер и Благовидов являются действующими наставниками сборной России, и их присутствие на турнире обязательно, судья Галайко был приглашен после участия в качестве судьи на этапе Кубка мира в Сочи, спортивные чиновники Поздняков и Коротнев едут как сопровождающие российских спортсменов.

Напомним, Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.