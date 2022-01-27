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Десять выходных в феврале 2022: Минтруд утвердил график нерабочих дней в феврале

Фото Десять выходных в феврале 2022: Минтруд утвердил график нерабочих дней в феврале
Фото Десять выходных в феврале 2022: Минтруд утвердил график нерабочих дней в феврале

Коллаж Сиб.фм, pixabay.com

Согласно графику нерабочих и праздничных дней, День защитника Отечества, который состоится 23 февраля, станет единственным праздничным днём в феврале. Длинные выходные в 2022 году ожидаются пять раз.

Календарь выходных и праздничных дней на 2022 год был утверждён Правительством РФ. В 2022 году будет 247 рабочих и 118 выходных дней.

День защитника Отечества в этом году выпадает на среду. Отдыхаем в праздничный день 23 февраля, а предыдущий рабочий день – 22 февраля будет сокращён на один час.

Фото Десять выходных в феврале 2022: Минтруд утвердил график нерабочих дней в феврале 2

Следующие выходные ждут россиян в марте. Они продлятся три дня в период с 6 по 8 число из-за переноса нерабочей субботы (5 марта) на понедельник (7 марта).

Отдых в мае начнётся с длинных выходных с 30 апреля по 3 мая, вторые майские выходные будут ещё длиннее – с 7 по 10 мая. Выходные, 1 и 2 января, были перенесены на 3 и 10 мая соответственно. Также в июне длинные выходные продлятся с 11 по 13 число, а потом в ноябре – с 4 по 6-е.

Фото Десять выходных в феврале 2022: Минтруд утвердил график нерабочих дней в феврале 3

Ранее, Сиб.фм опубликовал график выходных и праздничных дней в январе 2022 года. Куда в Новосибирске сходить с ребёнком в выходные – список лучших мест, а также премьер-министр РФ Мишустин призвал к переходу на удалёнку.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

Новосибирская область
Минтруд
календарь
график
длинные выходные
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