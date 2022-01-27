Для МФО введут новые ограничения, которые заставят более ответственно подходить к выдаче займов

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Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, который предусматривает снижение максимальной процентной ставки по краткосрочным потребительским займам с 1 до 0,8 % в день, а полной стоимости кредита – с 365 до 292 % годовых. В случае принятия законопроекта снизится и максимальный размер суммы всех платежей по договору займа сроком до года – со 150 до 130 %.

Самыми «проблемными» с точки зрения возврата остаются займы «до зарплаты».

Рынок подстроился под текущие ограничения

Напомним, действующие сегодня ограничения для МФО, в том числе установление максимальной процентной ставки на уровне 1 % в день, вводились не более полутора лет назад. Тем не менее они оказались недостаточны с точки зрения защиты интересов заёмщиков.

Как отметил зампред Банка России Владимир Чистюхин, новые меры заставят МФО более ответственно подходить к выдаче займов. Также речь идёт об имидже и восприятии микрофинансового рынка обществом.

«Он сейчас, к сожалению, во многом негативен, в том числе из-за размера процентной ставки по микрозайму. Она воспринимается как чрезмерно высокая и в ряде случаев ведущая к сложностям с исполнением долга», – подчеркнул зампред ЦБ РФ.

Где рынок МФО зарекомендовал себя хорошо?

Владимир Чистюхин отметил, что некоторые виды микрокредитования, напротив, зарекомендовали себя положительно. Это относится к выдаче займов малому и среднему бизнесу под очень низкие процентные ставки от 4 % за счёт государственных программ субсидирования.

«Таких займов сейчас больше 20 процентов от общего объёма. Это та ниша, которую надо развивать. Широкая аудитория вряд ли об этом знает», – сказал он.

Что касается потребительского кредитования, более выгодными являются долгосрочные займы. Например, получить заём под залог ПТС в Новосибирске можно по ставке от 30 % годовых.

Советы потенциальным заёмщикам

Если без заёмных средств не обойтись, в первую очередь нужно определить, в каком объёме необходим заём и за счёт чего вы будете его отдавать.

Второй шаг – внимательно ознакомиться с документами. С этим многие испытывают проблемы.

«Документы надо читать обязательно. По любому вопросу, который вызывает хоть какие-то сомнения, надо задавать вопросы и пытаться получить на них ответ. Более того, законодательство о потребительском кредитовании допускает возможность забрать проект договора на пять дней, спокойно его изучить, посоветоваться с более финансово грамотными членами семьи или друзьями», – сообщил зампред ЦБ РФ.

Ещё один важный шаг, который необходимо сделать в самом начале, это проверить статус МФО и узнать, состоит ли она в реестре Банка России. Сделать это можно на главной странице сайта ЦБ РФ.

После того как выбор МФО сделан, важно подобрать наиболее выгодное предложение, чтобы минимизировать риски и финансовую нагрузку. Надёжные компании с хорошей репутацией сегодня могут предложить удобные и доступные финансовые продукты для каждого, даже если кредитная история заёмщика неидеальна.

Например, в финансовой группе «Содействие» (услуги оказывает ООО МКК «Влияние Запада», ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236, имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ) вы можете оформить выгодный заём под залог ПТС. Одобрение по такому займу составляет практически 100 %, а получить на руки можно до 500 000 рублей наличными. Ещё один важный плюс – машина остаётся у собственника с сохранением права пользования. Это означает, что вы можете пользоваться своим автомобилем, как и раньше, единственное ограничение – не сможете его продать до снятия обременения.

Сотрудники компании помогут получить деньги с максимальной выгодой в день обращения и оформят все документы в течение часа. Заём здесь не включает скрытых платежей и комиссий – выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.

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Офис финансовой группы «Содействие»:

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