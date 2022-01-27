В России зафиксирован самый большой всплеск заболеваемости COVID с начала пандемии

Густаво Зырянов / Сиб.фм

За минувшие сутки в России выявили 88 816 случаев COVID-19 – это рекордное число заболеваний в стране с момента начала пандемии.

За последние сутки в России вывили 88 816 случаев заражения COVDI, сообщил оперштаб. Показатель стал рекордным за весь период пандемии. Днем ранее было выявлено 74 692 случая заражения.

За весь период пандемии в России выявили 11 404 617 случаев болезни. 328 770 пациентов скончались от коронавируса. За минувшие сутки в стране диагностировано 88 816 случаев заболевания коронавирусом, днем ранее показатель составлял 74 692 случая. Это значение стало рекордным за всю историю пандемии в России: самый большой прирост за день и максимальное увеличение случаев заболеваемости по сравнению с предыдущими сутками.

В начале январе в стране выявляли порядка 15-20 тыс. случаев инфекции в сутки:

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области штамм «омикрон» выявили у 88% больных COVID-19.