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В Новосибирске за взятки осудят директора УКС Константина Головина

Фото В Новосибирске за взятки осудят директора УКС Константина Головина
Фото В Новосибирске за взятки осудят директора УКС Константина Головина

Pixabay.com

В Новосибирске дело директора УКС Константина Головина дошло до суда. Его осудят за мошенничество и получение взяток.

В Новосибирске бывший директор муниципального учреждения «Управление капитального строительства» Константин Головин предстанет перед судом за мошенничество и взятки. Об этом рассказала пресс-служба регионального Следкома.

«В декабре 2020 года обвиняемый получил от руководителя юрлица взятку в виде авиабилетов на перелет в Сочи бизнес-классом», – заявили в ведомстве.

По данным следствия, 55-летний директор УКС Константин Головин оказал пособничество компании-подрядчику, которая выполняла работы по строительству детсада на улице Спортивной в рамках муниципального контракта в рамках нацпроекта «Демография». Головин помог подрядчику изготовить фиктивные документы и принял несуществующие работы. По этой же схеме обвиняемый действовал при выполнении контракта на строительство яслей на улице Виктора Шевелева.

С 2018 года по 2020 год Головин требовал от руководителей компаний-подрядчиков, оплачивать счета в ресторане лично для него и других сотрудников МУП «УКС».

Уголовное дело в отношении Константина Головина и руководителей компаний-подрядчиков в ближайшее время поступит в суд Новосибирска. Головина обвиняют по статье 159 УК РФ, статье 290 УК РФ и статье 159 УК РФ.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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