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Часть россиян получит по 10 000 рублей на карту «Мир» 1 февраля 2022 года

Фото Часть россиян получит по 10 000 рублей на карту «Мир» 1 февраля 2022 года
Фото Часть россиян получит по 10 000 рублей на карту «Мир» 1 февраля 2022 года

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Россияне могут получить выплату в размере 10 000 рублей с 1 февраля 2022 года.

Часть россиян с 1 февраля смогут получить выплату в 10 000 рублей. Деньги придут владельцам банковских карт «Мир», сообщили СМИ.

Россияне, которые пользуются банковскими картами национальной платежной системы «Мир», с 1 февраля этого года смогут получить выплаты в размере 10 000 рублей. На деньги имеют право все владельцы карт «Мир» вне зависимости от того, каким банком выпущена карта.

Речь идет об акции, в рамках которой россияне могут получить до 10 000 рублей. Для этого нужно оплатить определенные покупки картой «Мир». Акция распространяется на товары марки Panasonik, приобретенные в сети магазинов бытовой техники и электроники ProStore. За каждую покупку можно вернуть от 1000 до 10 000 рублей на карту, по которой производилась оплата.

С 1 февраля деньги получат россияне, которые стали участниками акции в январе, сообщает Primpress.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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