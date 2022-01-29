«Не представлял, что может быть так больно»: певец Сумишевский вспомнил ДТП в Красноярске, в котором он потерял жену

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Российский певец Ярослав Сумишевский год назад попал в ДТП в Красноярске. Трагедия унесла жизнь жены артиста.

Год назад смертельное ДТП в Красноярске унесло жизнь российского певца Ярослава Сумишевского. В годовщину смертельной аварии артист посвятил погибшей супруге пронзительный пост в Instagram.

«Я не представлял, что может быть так тяжело и больно и, конечно, не представлял, что это может произойти со мной», – рассказал артист.

Год назад, 29 января 2021 года, певец Сумишевский вместе с женой Натальей попал в страшное ДТП на трассе в Красноярском крае. Основной удар пришелся на женщину. Ее доставили в больницу, врачи до последнего боролись за жизнь супруги известного российского певца, но сердце женщины не выдержало. 6 февраля жена Сумишевского скончалась. Сегодня артист опубликовал пост в своем Instagram-аккаунте, в котором поделился своими чувствами. Он призвал поклонников беречь свои семьи и чаще говорить близким людям о любви.

«Наташа, спасибо, что ты была со мной, спасибо за все, что ты для меня сделала, спасибо за сына. Светлая память. Лети, счастливого пути», – написал Сумишевский.

В прошлом году Ярослав Сумишевский после смерти жены в автокатастрофе дал концерт в Новосибирске. Он вышел к зрителям, одетый весь в черное.