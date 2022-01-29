Почему на таблетках есть буквы и цифры и зачем им разные цвета: ответы на важные вопросы о лекарствах

Фото предоставлено пресс-службой Renewal
Жители России в 2021-м году потратили на лекарства более 45 миллиардов рублей, по данным аналитиков ЦРПТ. Однако далеко не все знают ответы даже на самые простые вопросы о лекарственных средствах: что такое дженерики, зачем таблеткам разные цвета и почему не существует таблетки от всех болезней? Вместе с новосибирским фармпроизводителем Renewal (ПФК-Обновление) Сиб.фм отвечает на самые популярные вопросы о лекарствах.
Срок годности препарата — это период, в течение которого лекарственное средство полностью отвечает всем требованиям нормативной документации, в соответствии с которой оно было произведено и хранилось. Грубо говоря, это срок, в который препарат годен к употреблению.
Срок годности лекарственного средства устанавливает производитель экспериментально — при хранении в течение определенного времени в специальных (регламентированных) условиях, и по мере накопления данных его могут изменить — уменьшить или увеличить.
При изучении стабильности препарата дополнительно закладывается год для исследования (после установленного срока годности), но это ни в коем случае не говорит о том, что препарат можно применять после срока годности. Этот процесс изучения после срока годности нужен только для производителя, чтобы отследить динамику показателей качества после истечения срока годности.
Помимо действующих веществ в лекарства добавляют вспомогательные вещества — неорганического или органического происхождения. Эти вещества нужны для придания им необходимых физико-химических свойств. Например, для обеспечения оптимального проявления фармакологического действия лекарства. Вспомогательные вещества обладают высоким качеством, не оказывают токсического и аллергизирующего действия и разрешены к медицинскому применению.
Панацеи не существует (или существует только в греческой мифологии). Но чем больше мы узнаем об организме человека, тем более призрачной становится надежда создать универсальную таблетку или методику лечения.
Дело в том, что все лекарства действуют на различные уровни регуляции, т.е. точкой приложения всех препаратов являются определенные рецепторы, через которые и действует лекарство на организм. Рецепторов множество, они расположены по всему организму, ученые постоянно обнаруживают все новые и новые. И, основываясь на этих знаниях, врачи пытаются регулировать те или иные жизненные функции и показатели через рецепторы.
Воздействовать на клетки и ткани иным образом пока никто не умеет. Поэтому создать лекарство от всех болезней в принципе невозможно.
Лекарственная форма — это состояние лекарственного препарата. Как правило, оно соответствует способам его введения и применения и обеспечивает тот самый лечебный эффект.
Существует два вида основных способов введения: пероральный — через желудочно-кишечный тракт и парентеральный — минуя желудок. Выбор лекарственной формы зависит от того, на что мы хотим оказать воздействие.
Пероральное введение (проглатывание) – самый привычный и удобный способ принятия лекарств. Чаще всего таким способом принимают таблетки, капсулы, растворы, порошки, сиропы и др.
Сублингвальное введение – таблетки, порошки, капли, они располагаются под язык, где много капилляров и происходит активное кровоснабжение. Это позволяет лекарству в короткие сроки попадать в организм и мгновенно оказывать действие. Как правило, к таким лекарствам относятся так называемые “сердечные” таблетки, или таблетки, снижающие давление. Ведь именно в этих случаях необходимо максимально быстро доставить лекарство в организм.
Также существует ректальное введение – введение лекарств в прямую кишку. И парентеральный способ – введение лекарств в виде различных инъекций. Оно подходит в тех случаях, когда лекарство разрушается или не всасывается под воздействием желудочного сока.
Подходящую форму препарата всегда назначает врач, исходя из состояния и возраста пациента. Например, людям с тошнотой скорее всего назначат лекарство в виде спрея или инъекций, а детям чаще всего прописывают свечи или сиропы с приятными вкусами, чтобы их легче было дать.
Придание цвета таблеткам – это не что иное как способ помочь потребителю отличить таблетки в его аптечке и при приеме. Чтобы пациент точно знал, какой препарат он принял, и не перепутал его с другими. Для примера рассмотрим Панкреатин. Для дозировки 10 000 таблеткам придается нежно-розовый цвет, который нельзя ни с чем спутать. При употреблении пациент увидит маркировку на блистере, а также идентифицирует по цвету, что это именно Панкреатин 10 000. Панкреатин 20 000 уже имеет белый цвет оболочки.
Все так же, как и с цветом – гравировка на таблетках позволяет идентифицировать препарат. Есть препараты с несколькими дозировками, у которых одинаковая форма и размер таблетки. В таком случае для разной дозировки используют гравировку – индивидуальный знак препарата (например, для дозировки 5 мг указывают “5”, а для 2,5 – “2.5”).
Знаков на упаковке лекарственного средства не так много – это серия, срок годности, а также специальный цифровой код DataMatrix. С помощью кода возможно отследить путь препаратов от производителя до конечного пользователя и убедиться в легальности каждой упаковки. Чтобы узнать историю препарата, нужно установить бесплатное приложение «Честный знак». С его помощью можно проверить, кто и когда его произвел, серию и другие доступные данные. Если покупатель увидит какое-либо несоответствие или код маркировки не будет найден в приложении, он сможет оставить об этом сообщение.
Стоимость препарата – это уравнение с несколькими параметрами. В стоимость препарата входит не только цена на компоненты по отдельности и затраты на производство, но и затраты на амортизацию оборудования, рекламу, логистику, доставку и т.д. Препараты от зарубежных производителей, в отличие от отечественных, часто на порядок дороже как минимум из-за затрат на доставку.
Здесь стоит еще упомянуть такое понятие как эффект масштаба – когда при больших объемах производства затраты на производство снижаются. Поэтому качественный эффективный препарат не обязательно будет стоить дорого.
Эффективность препарата – это способность оказывать максимально возможный эффект при приеме или введении препарата. Она может быть точно определена только в идеальных условиях (то есть, когда отбор пациентов проводился согласно надлежащим критериям, и график дозировки был строго выдержан). Таким образом, эффективность измеряется под руководством экспертов в группе пациентов, у которых наиболее вероятно произойдет ответная реакция на лекарство – например, в специальных контролируемых клинических испытаниях.
Дженерик – это препарат, содержащий химическое вещество — активный фармацевтический ингредиент, идентичный запатентованному первоначальным разработчиком лекарства.
Дженерики производятся и продаются другими производителями после истечения срока действия патента и, соответственно, монополии компании – патентодержателя. Действие этих препаратов на организм идентично оригинальным препаратам, ведь они проходят точно такие же клинические испытания.
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