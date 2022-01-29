Почему на таблетках есть буквы и цифры и зачем им разные цвета: ответы на важные вопросы о лекарствах

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Жители России в 2021-м году потратили на лекарства более 45 миллиардов рублей, по данным аналитиков ЦРПТ. Однако далеко не все знают ответы даже на самые простые вопросы о лекарственных средствах: что такое дженерики, зачем таблеткам разные цвета и почему не существует таблетки от всех болезней? Вместе с новосибирским фармпроизводителем Renewal (ПФК-Обновление) Сиб.фм отвечает на самые популярные вопросы о лекарствах.

Как определяют срок годности препарата, и что с ним происходит по его истечении?

Срок годности препарата — это период, в течение которого лекарственное средство полностью отвечает всем требованиям нормативной документации, в соответствии с которой оно было произведено и хранилось. Грубо говоря, это срок, в который препарат годен к употреблению.

Срок годности лекарственного средства устанавливает производитель экспериментально — при хранении в течение определенного времени в специальных (регламентированных) условиях, и по мере накопления данных его могут изменить — уменьшить или увеличить.

При изучении стабильности препарата дополнительно закладывается год для исследования (после установленного срока годности), но это ни в коем случае не говорит о том, что препарат можно применять после срока годности. Этот процесс изучения после срока годности нужен только для производителя, чтобы отследить динамику показателей качества после истечения срока годности.

Какие вещества добавляют в таблетки помимо действующего и зачем?

Помимо действующих веществ в лекарства добавляют вспомогательные вещества — неорганического или органического происхождения. Эти вещества нужны для придания им необходимых физико-химических свойств. Например, для обеспечения оптимального проявления фармакологического действия лекарства. Вспомогательные вещества обладают высоким качеством, не оказывают токсического и аллергизирующего действия и разрешены к медицинскому применению.

Почему не существует таблетки от ВСЕХ болезней?

Панацеи не существует (или существует только в греческой мифологии). Но чем больше мы узнаем об организме человека, тем более призрачной становится надежда создать универсальную таблетку или методику лечения.

Дело в том, что все лекарства действуют на различные уровни регуляции, т.е. точкой приложения всех препаратов являются определенные рецепторы, через которые и действует лекарство на организм. Рецепторов множество, они расположены по всему организму, ученые постоянно обнаруживают все новые и новые. И, основываясь на этих знаниях, врачи пытаются регулировать те или иные жизненные функции и показатели через рецепторы.

Воздействовать на клетки и ткани иным образом пока никто не умеет. Поэтому создать лекарство от всех болезней в принципе невозможно.

Почему одни лекарства — в виде таблеток, другие — сиропа, а третьи — порошка?

Лекарственная форма — это состояние лекарственного препарата. Как правило, оно соответствует способам его введения и применения и обеспечивает тот самый лечебный эффект.

Существует два вида основных способов введения: пероральный — через желудочно-кишечный тракт и парентеральный — минуя желудок. Выбор лекарственной формы зависит от того, на что мы хотим оказать воздействие.

Пероральное введение (проглатывание) – самый привычный и удобный способ принятия лекарств. Чаще всего таким способом принимают таблетки, капсулы, растворы, порошки, сиропы и др.

Сублингвальное введение – таблетки, порошки, капли, они располагаются под язык, где много капилляров и происходит активное кровоснабжение. Это позволяет лекарству в короткие сроки попадать в организм и мгновенно оказывать действие. Как правило, к таким лекарствам относятся так называемые “сердечные” таблетки, или таблетки, снижающие давление. Ведь именно в этих случаях необходимо максимально быстро доставить лекарство в организм.

Также существует ректальное введение – введение лекарств в прямую кишку. И парентеральный способ – введение лекарств в виде различных инъекций. Оно подходит в тех случаях, когда лекарство разрушается или не всасывается под воздействием желудочного сока.

Подходящую форму препарата всегда назначает врач, исходя из состояния и возраста пациента. Например, людям с тошнотой скорее всего назначат лекарство в виде спрея или инъекций, а детям чаще всего прописывают свечи или сиропы с приятными вкусами, чтобы их легче было дать.

А зачем таблеткам разные цвета? Разве это как-то влияет на их действие?

Придание цвета таблеткам – это не что иное как способ помочь потребителю отличить таблетки в его аптечке и при приеме. Чтобы пациент точно знал, какой препарат он принял, и не перепутал его с другими. Для примера рассмотрим Панкреатин. Для дозировки 10 000 таблеткам придается нежно-розовый цвет, который нельзя ни с чем спутать. При употреблении пациент увидит маркировку на блистере, а также идентифицирует по цвету, что это именно Панкреатин 10 000. Панкреатин 20 000 уже имеет белый цвет оболочки.

На некоторых таблетках есть буквы или цифры. Зачем они нужны? Они на что-то влияют?

Все так же, как и с цветом – гравировка на таблетках позволяет идентифицировать препарат. Есть препараты с несколькими дозировками, у которых одинаковая форма и размер таблетки. В таком случае для разной дозировки используют гравировку – индивидуальный знак препарата (например, для дозировки 5 мг указывают “5”, а для 2,5 – “2.5”).

А что можно узнать из надписей и знаков на упаковке лекарств?

Знаков на упаковке лекарственного средства не так много – это серия, срок годности, а также специальный цифровой код DataMatrix. С помощью кода возможно отследить путь препаратов от производителя до конечного пользователя и убедиться в легальности каждой упаковки. Чтобы узнать историю препарата, нужно установить бесплатное приложение «Честный знак». С его помощью можно проверить, кто и когда его произвел, серию и другие доступные данные. Если покупатель увидит какое-либо несоответствие или код маркировки не будет найден в приложении, он сможет оставить об этом сообщение.

Чем лекарство дороже, тем оно эффективнее, так ли это?

Стоимость препарата – это уравнение с несколькими параметрами. В стоимость препарата входит не только цена на компоненты по отдельности и затраты на производство, но и затраты на амортизацию оборудования, рекламу, логистику, доставку и т.д. Препараты от зарубежных производителей, в отличие от отечественных, часто на порядок дороже как минимум из-за затрат на доставку.

Здесь стоит еще упомянуть такое понятие как эффект масштаба – когда при больших объемах производства затраты на производство снижаются. Поэтому качественный эффективный препарат не обязательно будет стоить дорого.

Как проверяют эффективность лекарств?

Эффективность препарата – это способность оказывать максимально возможный эффект при приеме или введении препарата. Она может быть точно определена только в идеальных условиях (то есть, когда отбор пациентов проводился согласно надлежащим критериям, и график дозировки был строго выдержан). Таким образом, эффективность измеряется под руководством экспертов в группе пациентов, у которых наиболее вероятно произойдет ответная реакция на лекарство – например, в специальных контролируемых клинических испытаниях.

Что такое дженерики и почему они популярны?

Дженерик – это препарат, содержащий химическое вещество — активный фармацевтический ингредиент, идентичный запатентованному первоначальным разработчиком лекарства.

Дженерики производятся и продаются другими производителями после истечения срока действия патента и, соответственно, монополии компании – патентодержателя. Действие этих препаратов на организм идентично оригинальным препаратам, ведь они проходят точно такие же клинические испытания.