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В Новосибирской области суды меняют график работы из-за коронавируса

Фото В Новосибирской области суды меняют график работы из-за коронавируса
Фото В Новосибирской области суды меняют график работы из-за коронавируса

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм (иллюстративное)

Суды Новосибирской области временно меняют график работы из-за увеличения новых случаев COVID-19.

В Новосибирской области суды меняют график работы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В частности, временно приостанавливается личный приём граждан, даже председателями судов. Данную информацию подтвердили «МК в Новосибирске» в управлении судебного департамента по региону.

Часть работы переходит в онлайн: теперь подать документы можно только по почте, на нужном сайте суда или через портал «Электронное правосудие».

Здания судов посещать можно, однако с ограничениями. Так, доступ ограничен для лиц, которые не являются участниками процесса. Уточняется, что речь идёт и о представителях средств массовой информации.

На заседания участников процесса просят приходить не ранее чем за 10 минут до начала. Также в здании необходимо помнить про все ограничительные меры – носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

«Суды не прекращают работу, дела продолжают рассматривать. Мы вынуждены ужесточать меры, так как очень много людей болеют, в том числе и сотрудники судебных органов», – сообщили в управлении судебного департамента.

Напомним, что в Новосибирске на утро 31 января зафиксирован новый антирекорд суточной заболеваемости – 634 случая COVID-19. В регионе уже готовятся вводить дополнительные антиковидные меры безопасности.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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