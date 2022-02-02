Рroperty.rzd предлагает недвижимость в Новосибирской области и других регионах России

Специалисты компании подготовили варианты недвижимости для продажи в Омской, Кемеровской, Новосибирской областях и Алтайском крае.
С представленными вариантами квартир, земельных участков, нежилых помещений и административных зданий можно ознакомиться на сайте www.property.rzd.ru.
- Квартиры по адресу Омская область, г. Омск, р.п. Входной, д. 28/2, кв. 64 (67,6 кв. м), кв. 79 (65 кв. м), кв. 97 (81 кв. м) , кв. 111 (118,3 кв. м), кв. 137 (81 кв. м), кв. 138 (64,7 кв. м), кв. 139 (64,6 кв. м), кв. 163 (91 кв. м).
- Квартиры площадью 39 кв. м по адресу Омская область, район Любинский, р.п. Любинский, ул. Садовая, д. 15, кв. 1 .
- Квартиры площадью 44 кв. м по адресу Омская область, район Таврический, ст. Жатва, ул. Энергетиков, д. 1, кв. 7.
- Квартиры площадью 33 кв. м по адресу Кемеровская область, район Таштагольский, пгт. Мундыбаш, ул. Школьная, д. 4А, кв. 4.
- Квартиры площадью 65 кв. м по адресу Кемеровская область, г. Березовский, п. Барзас, ул. Станция Барзас, д. 3, кв. 10.
- Административное здание общей площадью 797 кв. м с относящимся к нему земельным участком 2809 кв. м по адресу Омская область, район Любинский, ст. Любинская, р.п. Любинский, ул. Водопроводная, д. 23.
- Земельный участок площадью 2213 кв. м с кадастровым номером 42:30:0225007:22 по адресу Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Туркменская, д. 3.
- Земельный участок площадью 1762 кв. м с кадастровым номером 42:21:0204001:1 по адресу Кемеровская область, г. Белово, ул. Береговая.
- Земельный участок площадью 209 кв. м с кадастровым номером 42:21:0902001:9, по адресу Кемеровская область, район, Кемеровский, ст. Артышта 2.
- Земельный участок площадью 4217 кв. м с кадастровым номером 42:21:0902011:22 по адресу Кемеровская область, район, г. Белово, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3.
- Земельный участок площадью 1137 кв. м с кадастровым номером 22:23:050001:62 по адресу Алтайский край, район Кулундинский, с. Кулунда.
- Земельный участок площадью 134 кв. м с кадастровым номером 22:36:340006:147 по адресу Алтайский край, район Ребрихинский, ст. Ребриха, ул. Привокзальная, 37.
- Нежилое здание (склад) площадью 100 кв. м по адресу Алтайский край, г. Алейск, ул. Линейная, д. 1.
- Квартиры по адресу Алтайский край, район Панкрушихинский, ст. Световская, ул. Станционная, д. 22А, кв. 64 (59,6 кв. м), кв. 2 (59,6 кв. м).
- Нежилое помещение площадью 376,8 кв. м с земельным участком площадью 3768/4919 доли в праве на земельный участок площадью 993 кв. м по адресу Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Хлебозаводская, 7/2.
- Производственное здание площадью 553,2 кв. м с земельным участком площадью 984 кв. м по адресу Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Хлебозаводская, 7/1.
- Здание гаража площадью 1068,4 кв. м с земельным участком площадью 2358 кв. м, по адресу Новосибирская область, г. Татарск, пер. Некрасова, д. 36.
- Административное здание площадью 344,5 кв. м с относящимися к нему инженерными сооружениями и земельным участком площадью 5572 кв. м по адресу Новосибирская область, Карасукский район, г. Карасук, ул. Тургенева, д. 61/4.
- Земельный участок площадью 1762 кв. м с кадастровым номером 42:21:0204001:1 по адресу Кемеровская область, г. Белово, ул. Береговая.
тел. 8 (913) 731-28-87
www.property.rzd.ru