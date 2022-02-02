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«Со счета списали все деньги»: жители Новосибирска пожаловались на бесплатную государственную медицину

Фото «Со счета списали все деньги»: жители Новосибирска пожаловались на бесплатную государственную медицину
Фото «Со счета списали все деньги»: жители Новосибирска пожаловались на бесплатную государственную медицину

Pixabay.com

Новосибирцы не могут дозвониться в поликлиники, чтобы узнать результаты ПЦР-тестов, и платят деньги за часы ожидания ответа оператора.

Жители Новосибирска пожаловались на невозможность дозвониться в регистратуру поликлиники и на платное ожидание ответа оператора. Об этом новосибирцы рассказали Сиб.фм.

«Ты полчаса слушаешь музыку, не факт, что вообще свяжешься с операторами, и платишь деньги за часы ожидания», – рассказал новосибирец.

Житель Новосибирска Максим рассказал, что вместе с женой и детьми они заболели еще на прошлой неделе. В пятницу, 28 января, ПЦР-тест сдали дети, в субботу – оба супруга. Результатов теста новосибирцы не дождались и попытались самостоятельно узнать их в поликлинике, однако сделать это оказалось не так просто. Два дня новосибирцы звонили в регистратуру поликлиники и каждый раз оказывались в самом конце очереди ожидающих ответа оператора из 50-40 человек. На второй день попыток дозвониться в поликлинику у новосибирца закончился пакет минут и списались все деньги со счета.

«Оказалось, что плата берется не с момента ответа оператора, а с начала звонка. То есть тебя еще не соединили с оператором, а платить приходится за каждую минуту ожидания. Мало того, что дозвониться практически нереально, так еще и дорого», – отметил Максим в беседе с Сиб.фм.

За два дня новосибирцам так и не удалось соединиться с оператором, однако с их счетов списали все деньги.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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