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общество

Жители Новосибирска с подозрением на COVID-19 ждут врачей по 3 дня

Фото Жители Новосибирска с подозрением на COVID-19 ждут врачей по 3 дня
Фото Жители Новосибирска с подозрением на COVID-19 ждут врачей по 3 дня

Pixabay.com

Новосибирцы с подозрением на коронавирус по несколько дней не могут дождаться врачей и дозвониться в колл-центр.

Жители Новосибирска с подозрением на COVID пожаловались на длительное ожидание врача и невозможность дозвониться в колл-центр. В региональном минздраве новосибирцам посоветовали связаться с врачом по телефону.

«Все вызовы и обращения попадают в единый электронный журнал. Когда врачи не могут за сутки прийти по вызову, больничный лист человек получает с даты обращения», – заявила замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

Она добавила, что при росте числа вызовов медики проводят сортировку: в первую очередь врачи идут к уязвимым категориям граждан – к пожилым людям и маленьким детям с хроническими заболеваниями. При этом ожидание врача по трое суток является исключением, передает АиФ-Новосибирск. В такой ситуации не нужно паниковать, следует позвонить в поликлинику и уточнить информацию.

Ранее жители Новосибирска пожаловались на невозможность дозвониться в поликлинику. При этом за ожидание ответа оператора с новосибирцев списывают деньги.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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