Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

По 5000 рублей перечислят до 20 февраля: владельцев карт «Мир» ждёт денежный подарок

Фото По 5000 рублей перечислят до 20 февраля: владельцев карт «Мир» ждёт денежный подарок
Фото По 5000 рублей перечислят до 20 февраля: владельцев карт «Мир» ждёт денежный подарок

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Владельцы банковских карт «Мир» могут получить бонусом размером до пяти тысяч рублей.

Держателям пластиковых карт «Мир» могут выплатить до пяти тысяч бонусных рублей, сообщает PRIMPRESS. Для этого необходимо перейти на уровень обслуживания премиум-класса — Mir Supreme.

Как объяснили в пресс-службе оператора, за покупки в супермаркетах и ресторанах, а также за оплату такси в любом городе России на карту премиум-класса будем начисляться повышенный кешбэк.

Таким образом за месяц можно будет накопить до пяти тысяч рублей. Полученные деньги можно будет обналичить и потратить по собственному усмотрению.

Сообщается, что бонусы за предыдущий месяц начисляются на карты до 20-го числа каждого месяца.

Чтобы перейти на уровень Mir Supreme, держателям карт достаточно обратиться в тот банк, где она была получена изначально.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

0

Теги

деньги
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

17825
Длинные каникулы приготовило правительство россиянам в феврале 2022 года: сколько дней отдыхаем на День защитника Отечества
12832
В Новосибирске ищут хозяев замёрзшей насмерть собаки, привязанной к столбу
12055
«Это что, новая русская звезда?»: биатлонист Йоханнес Бё высмеял участника Олимпиады из Новосибирска
11291
Жительница Новосибирска выиграла у блогера квартиру в Москве за 16 млн рублей
11204
«Наш самолёт оказался хуже»: лётчик-испытатель из Новосибирска Барсук признал победу екатеринбургского «Байкала» над разработкой СибНИА
9143
«Не представлял, что может быть так больно»: певец Сумишевский вспомнил ДТП в Красноярске, в котором он потерял жену
7899
В Новосибирске скончался 86-летний мужчина, сбитый машиной такси Uber