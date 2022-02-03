По 5000 рублей перечислят до 20 февраля: владельцев карт «Мир» ждёт денежный подарок

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Владельцы банковских карт «Мир» могут получить бонусом размером до пяти тысяч рублей.

Держателям пластиковых карт «Мир» могут выплатить до пяти тысяч бонусных рублей, сообщает PRIMPRESS. Для этого необходимо перейти на уровень обслуживания премиум-класса — Mir Supreme.

Как объяснили в пресс-службе оператора, за покупки в супермаркетах и ресторанах, а также за оплату такси в любом городе России на карту премиум-класса будем начисляться повышенный кешбэк.

Таким образом за месяц можно будет накопить до пяти тысяч рублей. Полученные деньги можно будет обналичить и потратить по собственному усмотрению.

Сообщается, что бонусы за предыдущий месяц начисляются на карты до 20-го числа каждого месяца.

Чтобы перейти на уровень Mir Supreme, держателям карт достаточно обратиться в тот банк, где она была получена изначально.