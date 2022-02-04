Компания S7 23 февраля запустит прямые рейсы из Новосибирска в Краби

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Компания S7 запустит прямые рейсы из Новосибирска в таиландскую провинцию Краби с 23 февраля.

Авиакомпания S7 запустит прямые рейсы из Толмачево в Краби с 23 февраля 2022 года. Об этом авиакомпания рассказала в своем Instagram-аккаунте.

«Расширяем программу полетов в Таиланд. С 23 февраля начнем летать по маршруту Новосибирск – Краби», – заявили в компании.

В конце февраля текущего года российская авиакомпания S7 начнет выполнять полеты по маршруту Новосибирск – Краби. Таким образом, с 23 февраля жители Новосибирска смогут прямым рейсом улететь в таиландскую провинцию Краби. Кроме того, S7 станет единственной компанией, выполняющей прямые рейсы из Новосибирска в Краби. Соответствующий рейс будет ночным, полеты будут выполняться по средам, длительность авиаперелета составит около 8 часов.

Ранее Сиб.фм писал, что S7 запустила прямые рейсы из Новосибирска в Таиланд.