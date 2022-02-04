Православный календарь 2022: когда начнется Масленица и когда Великий пост по церковному календарю

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Традиционно праздник Масленицы предшествует Великому посту и напрямую зависит от даты празднования Пасхи. В 2022 году Масленица начнется 28 февраля и продлится до 6 марта. Также для православных христиан начнётся Великий пост, который начнётся 7 марта и закончится 23 апреля.

Ежегодно даты празднования Масленицы и Великого поста меняются, так как они привязаны к празднику Пасхи. В 2022 году торжество Масленицы начнется 28 февраля и продлится до 6 марта. Эта неделя называется Сырной седмицей и считается подготовкой к Великому посту. Последний день Масленицы – Прощеное воскресенье.

По традиции, в этот период люди пекут блины, ходят друг к другу в гости. А в завершении сжигают чучело зимы.

Во время праздника нужно веселиться и готовить блюда, которые во время 40-дневного поста будут под запретом.

Главная традиция Масленицы — выпекание блинов. Согласно верованиям наших предков, блин — символ Солнца, он даже внешне напоминает его своей формой и цветом. Считается, что каждая хозяйка должна испечь как можно больше блинов, чтобы в наступившем году было много солнечных дней.

Каждый день Масленичной недели наполнен глубоким смыслом, и у каждого из них есть свое название и обычаи, которые принято соблюдать:

Понедельник (28 февраля) — Встреча Масленицы

Вторник (1 марта) — Заигрыш

Среда (2 марта) — Лакомка

Четверг (3 марта) — Разгуляй

Пятница (4 марта) — Тещины вечера

Суббота (5 марта) — Золовкины посиделки

Воскресенье (6 марта) — Прощеное воскресенье

Начало Великого поста в 2022 году для православных христиан начнётся 7 марта и завершится 23 апреля. Католики же будут поститься со 2 марта по 16 апреля.

Великий пост установлен в память о том, что Иисус Христос 40 дней постился в пустыне, поэтому продолжительность поста так или иначе связана с этим числом. Так, в соответствии с православной традицией Великий пост длится 48 дней, а подготовка к нему начинается за четыре недели — «седмицы». Каждая из подготовительных седмиц имеет свое значение и посвящена одному из библейских эпизодов, но главная задача христианина в это время — подготовиться к покаянию.

В православии Великий пост делится на четыре части:

Первая часть — Святая четыредесятница. Это первые пять седмиц и пять дней поста. В 2022 году Святая четыредесятница начнется 7 марта;

Суббота шестой седмицы называется Лазаревой субботой и выделяется как отдельный этап поста. В 2022 году она придется на 16 апреля. В этот день верующие вспоминают одно из чудес Иисуса Христа — воскрешение им праведного Лазаря. В этот день помимо горячей пищи и вина, которые разрешено употреблять и в другие «постные» субботы, можно есть и икру;

Третья часть Великого поста — Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье. Оно следует сразу за Лазаревой субботой и является последним воскресеньем перед праздником Светлой Пасхи. В 2022 году Вербное воскресенье будет 17 апреля;

Последняя часть Великого поста называется Страстная седмица, в ней на самом деле только шесть дней, а на седьмой, в воскресенье, верующие уже празднуют Пасху. В 2022 году православная Пасха выпадает на 24 апреля.

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