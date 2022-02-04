Православный календарь 2022: когда начнется Масленица и когда Великий пост по церковному календарю

Фото: pixabay.com, Сиб.фм
Традиционно праздник Масленицы предшествует Великому посту и напрямую зависит от даты празднования Пасхи. В 2022 году Масленица начнется 28 февраля и продлится до 6 марта. Также для православных христиан начнётся Великий пост, который начнётся 7 марта и закончится 23 апреля.
Ежегодно даты празднования Масленицы и Великого поста меняются, так как они привязаны к празднику Пасхи. В 2022 году торжество Масленицы начнется 28 февраля и продлится до 6 марта. Эта неделя называется Сырной седмицей и считается подготовкой к Великому посту. Последний день Масленицы – Прощеное воскресенье.
По традиции, в этот период люди пекут блины, ходят друг к другу в гости. А в завершении сжигают чучело зимы.
Во время праздника нужно веселиться и готовить блюда, которые во время 40-дневного поста будут под запретом.
Главная традиция Масленицы — выпекание блинов. Согласно верованиям наших предков, блин — символ Солнца, он даже внешне напоминает его своей формой и цветом. Считается, что каждая хозяйка должна испечь как можно больше блинов, чтобы в наступившем году было много солнечных дней.
Каждый день Масленичной недели наполнен глубоким смыслом, и у каждого из них есть свое название и обычаи, которые принято соблюдать:
Начало Великого поста в 2022 году для православных христиан начнётся 7 марта и завершится 23 апреля. Католики же будут поститься со 2 марта по 16 апреля.
Великий пост установлен в память о том, что Иисус Христос 40 дней постился в пустыне, поэтому продолжительность поста так или иначе связана с этим числом. Так, в соответствии с православной традицией Великий пост длится 48 дней, а подготовка к нему начинается за четыре недели — «седмицы». Каждая из подготовительных седмиц имеет свое значение и посвящена одному из библейских эпизодов, но главная задача христианина в это время — подготовиться к покаянию.
В православии Великий пост делится на четыре части:
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