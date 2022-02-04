Вселенская родительская суббота – 2022: какого числа в феврале по церковному календарю, как правильно поминать усопших

Фото: pixabay.com, Сиб.фм, сайт Новосибирской митрополии

В 2022 году Вселенская родительская суббота пройдёт 26 февраля. У праздника есть и другое название – Мясопустная родительская суббота. В этот день принято поминать всех умерших.

История появления этого обычая появилась в церковном уставе ещё в 5 веке. Устав был написан христианским святым Саввой Освящённым на основе более древнего предания, записанного веком ранее. Письмена из 4 века донесли каппадокийскому святому свидетельства об обычаях христиан собираться в определённые дни на кладбищах для поминовения умерших.

Традиции, связанные с почитанием усопших у христиан, были распространены по всему православному миру. И дату Мясопустной субботы можно найти у различных народов Восточной Европы. В 7 веке она была зафиксирована в грузинском переводе иерусалимской богослужебной книги, называемой Лекционарием. В манускрипте дано подробное описание всего подготовительного периода к Великому посту. О Мясопустной субботе было также упомянуто на страницах более позднего армянского Лекционария.

Однако традиции поминать усопших сначала придерживались на неделю позже – в субботу сырной седмицы, когда была запрещена к употреблению всякая мясная пища. Позже дата была смещена на неделю. Это было сделано с целью спокойного размеренного воздаяния памяти преподобным постникам, которое отдаётся в субботу сырную. Такой порядок был установлен Типиконом (сводом правил христианских богослужений) Великой Церкви, записанном в 9 веке.

В этот день нужно посетить церковь и заупокойную службу, которая проводится в святых стенах. Ещё эти службы называют вселенскими панихидами. После службы необходимо поставить свечки за упокой усопших, помолиться об их душах и отпущении грехов перед образом Господа. Также в этот день в храм можно принести угощения, в частности, кутью.

После посещения храма необходимо отправиться на кладбище. По пути туда принято раздавать испечённые заранее блины другим посетителям кладбища, а первый испечённый блин принести на могилу покойного. Также на могилку можно положить и другие угощения, которые покойный любил при жизни.

Важно знать, что с собой на кладбище нельзя приносить спиртные напитки, а также наливать их в стопку и ставить под крест, лить алкоголь на могилу. Такими действиями вы можете потревожить покой усопшего и обречёте его на муки. Кроме того, не следует приносить с собой и те вещи, которые могут напоминать усопшим об их пороках и вредных привычках при жизни, например, сигареты.

Место захоронения умершего нужно привести в порядок: убрать ненужные сорняки и старые цветы, смахнуть пыль с памятников. Но после уборки ни в коем случае нельзя устраивать на кладбище поминальную трапезу, иначе вы оскорбите память покойного.

Поминальную трапезу необходимо проводить дома в компании близких и родных. Важно помнить, что в такой день нельзя сильно веселиться, лучше провести вечер спокойно и вспомнить о хороших делах покойного, его успехах при жизни. Также в центре стола обязательно должна стоять большая горящая свеча и кутья, заранее освящённая на службе в храме.

Отметим, что Мясопустная родительская суббота несёт в себе запрет на веселье, а именно на прослушивание музыки, танцев, посещение развлекательных мероприятий. Это день почтения памяти усопших, который отведён для молитвы и посещения храма.

Список родительских суббот в 2022 году:

Вселенская родительская суббота (мясопустная) – 26 февраля 2022 года;

суббота 2-й седмицы Великого поста – 19 марта 2022 года;

суббота 3-й седмицы Великого поста – 26 марта 2022 года;

суббота 4-й седмицы Великого поста – 2 апреля 2022 года;

поминовение усопших воинов – 9 мая 2022 года;

Радоница – 3 мая 2022 года;

Троицкая родительская суббота в 2022 году – 11 июня 2022 года;

Димитриевская родительская суббота – 5 ноября 2022 года.

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