Историческую вывеску зажгли на крыше ГУМа в Новосибирске

Pixabay.com

На крыше новосибирского ГУМа зажгли подсветку исторической вывески.

На крыше новосибирского ГУМ «Россия» зажгли подсветку исторической вывески. Это стало символом завершения двухлетнего ремонта здания, сообщили СМИ.

ГУМ «Россия» строили 14 лет, открыли его в 1987 году. По замыслу авторов, он должен был стать крупнейшим за Уралом магазином площадью свыше 6 тысяч «квадратов». В двухтысячных годах лидерство объекта на рынке торговой недвижимости пошатнули современные ТЦ «Ройал Парк» и «Мега».

В 2007 году власти Новосибирска выставили ГУМ «Россия» на торги. Здание за 1,235 млрд рублей приобрел ЗАО «Силуэт-Н». Реконструкция универмага была начата в 2020 году. Вечером 5 февраля на крыше ГУМа снова зажглась историческая вывеска советского производства «Россия», передает BFM-Новосибирск.

Сейчас одно из торговых помещений в ГУМе продается за 164,5 млн рублей.