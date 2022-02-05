Все симптомы «омикрона» при отрицательном тесте на СOVID-19: дадут ли QR-код при высоких антителах

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Теперь получить QR-код смогут не только привитые граждане. Тем, у кого был положительный ПЦР-тест на COVID-19, будет выдан сертификат на год, и на полгода, если у вас присутствуют антитела к коронавирусу.

Такое решение урегулирует проблему многих граждан с наличием цифрового кода, который в период пандемии даёт возможность посетить рестораны и учреждения культуры. По словам Татьяны Голиковой, в базе Роспотребнадзора около 300 тысяч россиян, которые в течение года сдавали ПЦР-тест на коронавирус и у которых он был положительным.

«Получить сертификат со сроком действия один год эти граждане могут сдав сегодня тест на антитела», – заявила вице-премьер.

Помимо этого, сертификат на полгода получат те, кто не болел коронавирусом, но мог перенести его бессимптомно.

«Таким гражданам сертификат выдаётся только на шесть месяцев, потому что мы не знаем, когда они переболели», – уточнила Голикова. Она рекомендовала им через полгода всё-таки сделать прививку.

Работа по запуску системы QR-кодов на «Госуслугах» активно ведётся Минздравом РФ, Роспотребнадзором и Минцифры РФ.

«Мы тестируем наши информационные системы на готовность выдавать такие документы. Если говорить о сроках, то мы предполагаем, что изменения в постановления Правительства РФ и соответствующие приказы Минздрава РФ и Роспотребнадзора будут приняты до 1 февраля 2022 года», – рассказала Татьяна Голикова в ходе брифинга о ситуации с COVID-19, который транслировался на телеканале «Россия-24».

Чтобы получить QR-код по антителам, нужно выполнить следующие действия:

сдаём тест на антитела;

получаем результаты исследования;

обращаемся к лечащему врачу для регистрации результатов теста на антитела;

спустя 1-3 дня заходим в личный кабинет на портале «Госуслуги»;

переходим на вкладку «Сведения об иммунизации COVID-19»;

скачиваем готовый QR-код.

В случае если информация о результатах исследования на антитела не поступила из медицинской организации в положенный срок, гражданин имеет право подать жалобу. На время рассмотрения претензии ему выдают временный QR-код, срок действия которого ограничен двумя неделями. Та же инструкция подойдёт и для получения QR-кода по результатам ПЦР-теста.

Ранее Сиб.фм писал о том, что инфекционист Тимаков объяснил отрицательные ПЦР-тесты у больных COVID-19. Минздрав уточнил, кому противопоказана прививка от коронавируса, а также какая вакцина «Спутник V» или «Спутник Лайт» защитит от штамма «омикрон».