Чемпионата не будет: в Новосибирске снова не работают часы обратного отсчёта МЧМ-2023

Фото Елены Отмаховой/Сиб.фм

Новосибирцы заметили свой в работе часов обратного отсчёта до МЧМ-2023 — вместо бегущих цифр прохожие наблюдают чёрный экран.

В воскресенье 6 февраля жительница Новосибирска заметила, что в Театральном сквере перед НОВАТом не работают отсчета времени до молодежного чемпионата мира по хоккею 2023. Вместо переливающихся красным огнём цифр сибирячка увидела пустой чёрный экран.

"По ходу чемпионата мира по хоккею в нашем городе уже не будет?", — пошутила жительница Новосибирска.

В конце декабря новосибирцы уже наблюдали сбой в работе часов — только тогда на циферблате горели красные точки. Тогда в исполнительной дирекции МЧМ-2023 объяснили происходящее техническим сбоем и подчеркнули, что существует специальный человек, который следит за часами. И о любых неисправностей часов докладывается сразу в исполнительную дирекцию чемпионата мира по хоккею.

Часы обратного отсчёта до МЧМ-2023 запустили в Новосибирске 26 декабря, ровно за год до старта чемпионата по хоккею. Установлены они в Театральном сквере, возле НОВАТа. А через дорогу, в Первомайском сквере, можно увидеть арт-объект, посвящённый старту набора волонтёров на хоккейное первенство. Подобные часы установлены и в Омске на Соборной площади — во втором городе, который примет МЧМ-2023. Т

Напомним, ранее в Новосибирске запустили часы обратного отсчёта до другого мирового первенства — чемпионата по волейболу FIVB-2022. Торжественная церемония также состоялась за год до старта, 26 августа, на Михайловской набережной.