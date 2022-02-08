«Они совершенно не готовы к рождению»: как в Новосибирске выхаживают недоношенных младенцев

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Врачи роддома №7 рассказали, каким образом стабилизируют недоношенных младенцев за 15 минут, сколько проводят в реанимации дети с экстремально низкой массой тела, и выхаживают ли родившихся весом меньше 500 граммов.

В новосибирском родильном доме №7 отделение интенсивной терапии новорождённых рассчитано на одновременное пребывание шести человек. За год через пост реанимации проходит от 230 до 260 детей. До этого года от 60 до 90 младенцев после стабилизации состояния было необходимо переводить в другие лечебные учреждения.

В 2022-м прошла реструктуризация, и в отделении появился пост второго этапа выхаживания новорождённых: сейчас он рассчитан на четыре койки.

«Главная цель — минимизировать для ребёнка и семьи стресс, связанный с необходимостью перевода в другие больницы для долечивания. Теперь детей, которые родились тяжёлыми, мы доводим до выписки непосредственно в родильном доме, независимо от массы тела и срока гестации [Количество полных недель вынашивания. — Прим. ред.]», — пояснил Александр Нуждин, заведующий отделением реанимации новорождённых.

Состояние недоношенных детей весом до тысячи граммов стабилизируют в инкубаторах, которые позволяют улучшить жизненно важные показатели до необходимых за 10-15 минут.

«Если требуется больше времени, чтобы добиться стабильного газового состояния и артериального давления, из родильной комнаты в отделение реанимации не транспортируют, пока значения не будут в норме», —

дополнил Александр Нуждин.

Для доношенных детей и младенцев с массой больше тысячи граммов используют открытые реанимационные системы.

«В них минимизируется возможность госпитального инфицирования», — пояснил врач.

И открытые реанимационные системы, и транспортные инкубаторы подключаются к одной шаттл-системе.

«Теперь не требуется перекладывать ребёнка из транспортного оборудования в оборудование для стационарной помощи, как раньше — будет достаточно переключения. Это особенно важно для глубоко недоношенных детей, потому что транспортировкой могут быть спровоцированы кровоизлияния в головной мозг или нарушения газообмена», — подчеркнул заведующий отделением реанимации новорождённых.

Врач пояснил, что температура внутри инкубатора индивидуальна: она зависит от срока гестации и массы тела новорождённого.

«Чем меньше масса тела — тем выше температура и влажность в инкубаторе. Плюс есть сервоконтроль, который позволяет автоматически подбирать температуру в инкубаторе, ориентируясь на температуру тела ребёнка», — рассказал Александр Нуждин.

В среднем детей переводят из отделения интенсивной терапии в отделение патологии новорождённых на 3-4 сутки. Младенцы с экстремально низкой массой тела перемещаются из реанимации на 10-14 день. По словам Александра Нуждина, самое долгое пребывание в отделении интенсивной терапии, зафиксированное в родильном доме №7 — два с половиной месяца.

«Пациенты, которые рождаются здесь, совершенно не готовы к рождению», —

подчеркнул заведующий отделением интенсивной терапии новорождённых. Он уточнил, что это самая тяжёлая категория: дети, появившиеся на свет с массой тела меньше 750 граммов.

«Как правило, они рождаются с помощью кесарева сечения, или при наличии у мамы кровотечения, что не позволяет её транспортировать», — пояснил медик.

Он уточнил, что такие дети рождаются в течение 15-30 минут с момента поступления, в то время как физиологические роды [Роды без осложнений. — Прим. ред.] длятся по несколько часов.

Как подчеркнул Александр Нуждин, для детей с маленьким сроком гестации очень важна подготовительная терапия, чтобы минимизировать последствия.

«В нашем случае этого времени нет», — пояснил врач.

По словам Александра Нуждина, в 2021 году в родильном доме №7 из пяти младенцев, родившихся недоношенными, потеряли только одного: масса ребёнка, родившегося на 23-й неделе, составляла 600 граммов.

«У мамочки этого младенца была очень сложная жизненная ситуация — в период беременности она несколько раз даже голодала», — поделился медик.

Самым маленьким в 2021 году стал ребёнок с весом 500 граммов.

Как рассказал заведующий отделением интенсивной терапии для новорождённых, вопрос о целесообразности выхаживания тоже может возникнуть: если масса тела ребёнка меньше 500 граммов, а срок беременности не больше 22 недель.

«Есть закон, регулирующий такие ситуации [Приказ минздравсоцразвития "О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи" от 23.03.2012. — Прим. ред.], но в случае настойчивых просьб родителей персонал имеет право попробовать выходить ребёнка», — прокомментировал он.

Самый маленький ребёнок, которого выходили в родильном доме №7 — девочка из тройни весом 380 граммов. Сейчас ей больше 20 лет.

Как пояснил Александр Нуждин, незрелость многофункциональна и касается всех органов, а вызванные ею проблемы не исчезают после достижения 40 недель.

По словам врача, у ребёнка, родившегося на 22-23 неделе, нет извилин, и чтобы они сформировались в коре головного мозга, ребёнок не должен испытывать стресс — что является невозможным для выхаживаемых младенцев.

«Ребёнок на аппарате искусственного дыхания, вокруг дополнительные шумы, влажность не соответствует той, которая была бы в утробе матери, бесконечные прикосновения медицинского персонала... И даже прикосновения матери всё равно будут болезненны и чужеродны, потому что он не должен был всего этого ощущать. Для ребёнка всё это — агрессивная и враждебная среда, хоть и предназначена для спасения жизни», —

объяснил заведующий отделением реанимации новорождённых.

Как рассказал Виктор Греф, главный врач роддома №7, открытие дополнительного отделения для выхаживания второго этапа новорождённых стало возможным благодаря структурным изменениям и увеличению послеродового коечного фонда.

«Предоставлять большую часть ухода маме — шаг к минимизации не только стресса, но и медикаментозной терапии: к бактериям, которые находятся на руках, груди и в молоке матери, ребёнок запрограммирован внутриутробно, и для него они не болезнетворны», — пояснил заведующий отделением реанимации для новорождённых.

По словам Александра Нуждина, в Новосибирске роддом №7 пустил матерей в отделение реанимации для новорождённых ещё в 1997 году.

«Тогда про это мало кто говорил, а у нас они уже приходили кормить и ухаживать за своими детками каждые три часа», — рассказал он.

Контролировать состояние ребёнка с помощью специального оборудования матерей обучают, пока младенец находится в отделении реанимации. Когда он переходит в отделение патологии новорождённых, мать уже знает все параметры, за которыми нужно следить.

«Она вмешивается в процесс гораздо нежнее, трепетнее и быстрее, чем медицинский персонал. У медсестры может быть три-четыре ребёнка одновременно, и она чисто физически бывает не в состоянии среагировать быстро. А у мамочки ребёнок один, и она за ним следит», —

пояснил врач.

По словам врачей, новое оборудование, установленное в палатах, даёт возможность при необходимости проводить «лайт-версию интенсивной терапии» на посту совместного пребывания.