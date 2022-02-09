«Вызвали платную скорую»: монолог жительницы Новосибирска, которой посоветовали лечить рвоту у ребёнка водой

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, фото с сайта pixabay.com

Жительница Новосибирска рассказала, что её дочь не стали госпитализировать при симптомах кишечной инфекции — заболевание диагностировали только в частной медицинской помощи, когда оно уже перетекло в острую форму. В разговоре с журналистом Надежда уточнила: она понимает, что сейчас силы врачей направлены на помощь заболевшим COVID-19, но здоровье собственного ребёнка для неё приоритет. Надежда поделилась с редакцией Сиб.фм своей историей, которую мы публикуем в формате монолога.

— Первый раз дочь вырвало в детском саду. После того, как это повторилось раза четыре уже дома, мы позвонили в скорую — это был вечер пятницы. Прошло минут 40: врача нет, у ребёнка шея начала синеть, мы в панике звоним снова, чтобы выяснить, когда приедет бригада. Нам отвечают: «Вашего вызова нет». То ли программа зависла, то ли что-то ещё, но вызов не зафиксировали, и бригаду к нам не оформили. А ребёнка опять рвёт, она синеет и задыхается. Мы уже собирались сами везти её в первую попавшуюся больницу и хотели узнать [у диспетчера — Прим. ред.] адрес, но нам предложили оформиться заново и ждать бригаду.

Когда врач приехал, дочь осмотрели, измерили температуру и сатурацию, уточнили о контакте с болеющими ковидом. После этого нам сказали, что похоже на несварение или отравление, но точно не ротавирус и не коронавирусная инфекция.

Сказали: «Наблюдайте, давайте пить водичку» — и всё! Понятно, что скорая не назначает лечение, но у ребёнка около пяти раз была непрекращаемая рвота, я думала, что её хотя бы остановят.

Оказалось, что в нашей группе ещё у одного ребёнка была рвота, тоже в вечернее время. Родители так же вызывали скорую, но в их случае ребёнку поставили укол против рвоты, ему стало легче, и заболевание протекало как обычная кишечная инфекция.

На следующий день, в субботу, нам позвонили из поликлиники. Я ещё раз рассказала о симптомах и уточнила, что они наблюдаются и у другого ребёнка из группы.

Нам ответили: «Водичку пейте, рисовой каши сварите». А у меня ребёнок ничего не ест и не пьёт второй день, потому что иначе сразу начинается рвота.

Сказали: «Если легче не станет, придите в понедельник к участковому врачу».



В воскресенье мы решили вызвать платную скорую [Частная медицинская помощь. — Прим. ред.]. Врачи после осмотра сообщили, что у ребёнка острая кишечная инфекция.

Они объяснили, что нас обязаны были увезти ещё в пятницу, так как рвота была более трёх раз, а у маленького ребёнка быстро наступает обезвоживание, и по всем симптомам нужно в больницу.

В итоге врачи нас увезли в «инфекционку» в Мочище, где мы просидели в очереди три часа. В разговоре с врачом я уточнила, можно ли лечиться дома — прекрасно понимаю, что там других заболеваний тьма, цеплять не хотелось. Мне пояснили, что если подключать капельницы, соблюдать питьевой режим и вовремя давать препараты, то да, ребёнок может проходить лечение дома.

Я понимаю, что сейчас все болеют ковидом, но ведь остаются и старые заболевания! Мы обратились с явными признаками кишечной инфекции, но создаётся ощущение, что увозят, лечат и назначают, только если коронавирус.

На всё мы потратили порядка шести тысяч: оплатили скорую, чтобы к нам приехали на дом и осмотрели ребёнка, плюс приём лечащего врача в клинике полторы тысячи, лекарства даже считать не буду.

Редакция Сиб.фм связалась с Минздравом Новосибирской области, но ведомство не смогло прокомментировать данную ситуацию, так как персональные данные пациента являются врачебной тайной.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в связи с осложнением эпидемиологической обстановки и большого количества вызовов в медучреждениях изменили порядок работы. Теперь при звонке в call-центр пациент будет определяться в одну из трёх групп в зависимости от состояния. От этого зависит, направят ли к пациенту ковидную бригаду, запишут на очный приём, или проведут консультацию дистанционно.

Как указали на оперативном совещании в правительстве, сейчас медучреждения функционируют в режиме повышенной готовности и максимальной нагрузки. За первую неделю февраля бригады скорой помощи осуществили почти 19 тысяч вызовов, а на номер 122 поступило более 153 тысяч обращений. По информации пресс-службы, в предыдущие годы пандемии на пике ОРВИ на телефон экстренной медицинской помощи поступало не больше 24 тысяч звонков в неделю.