Повышенная пенсия в феврале 2022 года: ПФР уточнил сроки выплат пожилым россиянам

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Пенсионеры начали получать проиндексированные пенсии с 3 февраля. Кроме того, пожилые граждане получат доплату за январь с учётом доиндексации пенсии с 5,9 до 8,6 %. Начисление денежных средств будет произведено автоматически, без дополнительных заявлений.

Напомним, что ранее заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова говорила о том, что пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию на 8,6 % в феврале 2022 года.

«Таким образом, с 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6 процента, но это повышение пойдёт по отношению к декабрьскому размеру пенсий, потому что в январе уже на 5,9 процента пенсия повышена», – говорила Бибикова.

Данную индексацию утвердили, и теперь неработающие пенсионеры начнут получать повышенные выплаты по стандартному графику с 3 февраля. Вместе с пенсией за февраль они также получат доплату за январь с учётом доиндексации пенсии с 5,9 до 8,6 %. Все выплаты придут автоматически, обращаться в Пенсионный фонд за ними не нужно.

Отметим, что страховые пенсии проиндексированы на 8,6 % – выше уровня инфляции за 2021 год, которая, по данным Росстата, составила 8,4 %.

С 1 января выплаты были увеличены на 5,9 %, а с 1 февраля, в соответствии с изменениями федерального законодательства, дополнительно проиндексированы до 8,6 %. В результате повышения страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров увеличилась.

У каждого пенсионера прибавка после индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. К примеру, если страховая пенсия по инвалидности на конец прошлого года составляла 11 487 рублей, в результате индексации выплата увеличится на 988 рублей и составит 12 475 рублей. Если пенсия по старости на конец года составляла 18 626 рублей, после индексации она увеличится на 1 602 рубля и составит 20 228 рублей.

Ранее Сиб.фм писал о новой выплате 23 000 рублей с 1 февраля: ПФР перечислит деньги неработающим родителям при рождении ребёнка. Пенсионерам объявили о переносе новой индексации на 8,6 %, а также пожилые люди в 2022 году получат «возрастные» выплаты в размере 15 тысяч рублей.