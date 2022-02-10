Жёны военных Новосибирска рассказали, боятся ли мужья отправки в Украину

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Жёны новосибирских военнослужащих рассказали, что думают они и их мужья о возможной отправке войск в Украину.

Как рассказали Анна и Наталья (имена изменены. — Прим. ред.), страх не чужд и офицерам. По словам женщин, они не показывают его открыто, но «опасения и настороженность проскакивают во всех разговорах».

Анна и Наталья пояснили: последнее время служба их мужей идёт в достаточно напряжённом режиме. Проводятся учения, постоянно контролируется готовность техники, связанные со службой вертолёты летают над городом и окрестностями почти круглосуточно.

Женщины выразили двоякое отношение к официальным сообщениям, в которых указывается, что Россия не планирует ввод войск в Украину.

«Мы же читаем новости и те, которые выдают иностранные средства массовой информации. Они-то уже давно отправили наших военных на Украину. Они совершенно уверены, что так и будет. Тут не хочешь, а вспомнишь поговорку, что дыма без огня не бывает», — объясняют они.

Анна и Наталья понимают: если приказ будет отдан, их мужья его выполнят.

«Разумом ты, конечно, всё понимаешь. Приказ есть приказ. Его надо или выполнять, или вообще не служить. Но в душе поселилось постоянное волнение, чего уж скрывать», —

поделились они.

По словам женщин, их подруги, чьи мужья тоже носят погоны, заметили: мужчины стали чаще употреблять алкоголь.

Самым страшным они считают то, что близкие и когда-то родные народы теперь так приблизились к войне. «Война — это очень страшно», — отметили сибирячки в разговоре с «МК в Новосибирске».

Как ранее заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко, техника к границам стягивается для проведения совместных с Россией учений.