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Сердце из окон зажглось на фасаде отеля AZIMUT в Новосибирске

Фото Сердце из окон зажглось на фасаде отеля AZIMUT в Новосибирске
Фото Сердце из окон зажглось на фасаде отеля AZIMUT в Новосибирске

Vk.com / act54

На отеле «Азимут» в Новосибирске в честь Дня святого Валентина зажглось огромное сердце из окон.

В Новосибирске на здании отеля «Азимут» появилось большое сердце из светящихся окон. Таким образом отель отметил День святого Валентина.

Новосибирский отель сети AZIMUT Hotels зажег на фасаде здания огромное сердце из окон. Представители компании объяснили, что в День всех влюбленных на фасадах отелей сети загорятся большие сердца из подсвеченных окон.

Накануне самого романтичного праздника в году, Дня святого Валентина, высотные отели сети AZIMUT Hotels на территории России несколько лет подряд превращаются в настоящие арт-объекты. Все жители и гости городов присутствия от Владивостока до Мурманска, могут стать свидетелями необычной световой инсталляции – окна номеров, выходящих на центральные части городов, зажигаются в форме огромных пылающих сердец.

Идея данного мероприятия пришла из Санкт-Петербурга, где в 2016 году влюбленный петербуржец обратился к администрации AZIMUT Отель Санкт-Петербург с просьбой помочь ему сделать признание в своих чувствах его возлюбленной. После того, как 60-ти метровое сердце загорелось на фасаде отеля, ленты пользователей социальных сетей буквально утонули в сердцах.

Россиянам так понравилась идея, что отели сделали ее ежегодной акцией «AZIMUT зажигает сердца». Теперь каждое 14 февраля российские отели сети зажигают огромные сердца на фасадах своих зданий.

Сегодня Сиб.фм рассказывал романтичную историю любви пары из Новосибирска. Сибирячка нашла свою любовь, продавая кедровые орехи через интернет-объявление

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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